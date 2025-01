Durante um sermão, Bispa Mariann Edgar Budde pede que Trump tenha "misericórdia da comunidade LGBTQ+ e dos trabalhadores migrantes"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou, nesta terça-feira (21), seu segundo dia de mandato com o objetivo de aplicar a enxurrada de medidas anunciadas por decreto para enterrar o legado de Joe Biden e combater a migração ilegal. Durante a manhã, o republicano foi à Catedral Nacional de Washington para um serviço religioso sóbrio, após a pompa e a euforia das cerimônias do dia anterior.

Mas Trump se deparou com uma surpresa. Durante um sermão, a bispa Mariann Edgar Budde citou as medidas adotadas contra os transgêneros e os migrantes em situação irregular e pediu que o republicano tenha piedade. "Peço que tenha misericórdia, senhor presidente", disse a bispa, que falou sobre o "medo" que, segundo ela, é sentido em todo o país. Budde destacou que "a grande maioria dos migrantes não são criminosos". Trump franziu a testa.

Depois do evento religioso, o presidente retornou à política. No começo da tarde, ele recebeu na Casa Branca os líderes republicanos no Congresso para abordar o programa dos cem primeiros dias de seu segundo mandato.

Na noite passada, Trump pediu à equipe que identifique "ativamente e demita mais de mil pessoas nomeadas pela administração anterior" porque não estão alinhadas com sua "visão" dos Estados Unidos.

Ele já demitiu quatro, inclusive o famoso chef José Andrés, que reagiu na rede social X dizendo ter sido demitido na semana passada.

Aos 78 anos, Trump se tornou o presidente de mais idade a assumir o cargo na história dos EUA. Isso não o impediu de começar seu segundo mandato a todo vapor com a assinatura de decretos para cumprir promessas eleitorais, sobretudo a luta contra a imigração ilegal, o aumento da produção de hidrocarbonetos e o reconhecimento de "dois sexos" para acabar com a "loucura transgênero".

Também começou a esmiuçar sua ofensiva anti-imigração, declarando estado de emergência nacional na fronteira com o México e permitindo mobilizar as Forças Armadas para repelir o que ele considera "uma invasão".

Além disso, designou os cartéis como organizações terroristas estrangeiras e pretende invocar a Lei de Inimigos Estrangeiros, de 1798 para "eliminar a presença de todas as gangues", e imporá tarifas alfandegárias de 25% ao México e ao Canadá a partir de 1º de fevereiro.

Ainda não se sabe até que ponto o republicano conseguirá realizar seus anúncios estrondosos devido à sua apertada maioria no Congresso e aos recursos judiciais esperados.

Várias ONGs já recorreram judicialmente à sua ordem de eliminar a cidadania por nascimento nos Estados Unidos.

Trump reiterou sua política expansionista, afirmando que os Estados Unidos retomarão o Canal do Panamá e mudarão o nome do Golfo do México para Golfo da América. Ele também está convencido de que a Dinamarca concordará com a ideia de ceder a Groenlândia.

"Era de Ouro"



"A Era de Ouro dos Estados Unidos começa agora", declarou na segunda-feira ao ser empossado sob a cúpula do Capitólio, cercado por sua família, mas também por personalidades da extrema direita global e inúmeros bilionários, como Mark Zuckerberg (Meta), Elon Musk (SpaceX, X, Tesla) ou o francês Bernard Arnault (LVMH).

Os grandes empresários até mesmo relegaram muitos dignitários republicanos e governadores para fora da sala. Um sinal da importância que o novo presidente atribui a estes barões dos negócios.

Se alguém esperava um Donald Trump mais moderado em seu segundo mandato, se decepcionou.

Em um discurso sombrio e vingativo, Trump prometeu rapidamente atacar uma "elite corrupta e radical", sob o olhar atento de seu antecessor, Joe Biden, que ouvia impassível.

O republicano também reverteu a política americana em relação ao aquecimento global. O bilionário declarou um estado de emergência energética para aumentar a produção de hidrocarbonetos, apesar de o país já ser o maior produtor mundial.

O segundo maior poluidor do mundo também se retirará, mais uma vez, do Acordo Climático de Paris.

Donald Trump, que há muito tempo promete "se vingar" de seus opositores políticos, perdoou da noite para o dia "mais de 1.500" de seus apoiadores que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021 para impedir a certificação da vitória de Biden.