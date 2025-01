Elon Musk faz gesto semelhante à saudação nazista em discurso na posse de Trump

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O ato repercutiu nas redes sociais e na mídia do mundo todo e instituições judaicas expressaram preocupação; Musk debochou das acusações

O bilionário Elon Musk, um dos principais aliados do novo governo de Donald Trump, chamou a atenção do mundo após realizar um gesto comparado a uma saudação nazista, durante seu discurso na posse do novo presidente dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (20).

Musk, que é dono da Tesla e da rede social X (antigo Twitter), subiu ao palco empolgado para discursar aos apoiadores de Trump. “Graças a vocês, o futuro da civilização está garantido”, disse o magnata.

Ele continuou: "Essa eleição realmente importava. E eu quero apenas agradecer a vocês por fazerem isso acontecer. Obrigado". Em seguida, fez o gesto entusiasmo, que consistiu em colocar a mão direita sobre o peito e erguê-la no ar.



Repercussão do gesto



O gesto de Musk foi comparado à saudação nazista "Heil Hitler" ("Salve Hitler") ou "Sieg Heil" ("salve a vitória") nas redes socais e na mídia.

O jornal israelense Haaretz descreveu o ato de Musk como “uma saudação romana, uma saudação fascista mais comumente associada à Alemanha nazista”.

“O magnata se exultou e fez um gesto no palco que lembrava a saudação nazista”, disse jornal espanhol El País.

Daniel Sousa, comentarista da Globo News, afirmou que “não dá para naturalizar” o ocorrido. “Você tem uma série de ingredientes que, misturados, acabam sugerindo uma alusão ao gesto nazista", afirmou.

O Instituto Brasil-Israel publicou uma thread (uma série de publicações contextualizadas) no X para explicar a preocupação que o gesto causa na comunidade judaica. “O gesto é usado pela extrema-direita em todo o mundo”, diz o instituto.

Em resposta à repercussão, Musk se posicionou no X. "Francamente, eles precisam de truques sujos melhores. O ataque de 'todo mundo é Hitler' é tão cansativo", escreveu.

Como surgiu a saudação nazista?

A saudação nazista surgiu na Alemanha dos anos 1930 como uma forma de homenagear Adolf Hitler, consistindo em levantar o braço direito estendido com a palma para baixo. Era frequentemente acompanhada de gritos "Heil Hitler” ("Salve Hitler") ou “Sieg Heil" ("salve a vitória").

Leia Também As principais reações internacionais à posse de Trump

A origem do gesto remonta à Roma antiga e foi adotada por Hitler no culto à sua personalidade. Em 1922, Benito Mussolini, da Itália, também formalizou o gesto como uma saudação oficial.

Desde a Segunda Guerra Mundial, a saudação tem sido usada por neonazistas e supremacistas brancos. Na Alemanha, sua utilização é ilegal e pode resultar em penalidades severas, incluindo prisão.

Segundo a organização norte-americana Anti-Defamation League (Liga Anti-Difamação), a saudação é o gesto supremacista branco mais comum no mundo.

Musk associado ao partido de ultradireita alemão

No início de 2025, Elon Musk fez campanha para o partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD), classificado como "extremista de direita" pelas autoridades alemãs.

Musk endossou publicamente o partido, afirmando que era o único capaz de "salvar a Alemanha". Ele chegou a fazer uma live com a candidata Alice Weidel, líder da AfD.

Leia Também Presidente do Governo espanhol critica Elon Musk e alerta para retorno do fascismo

Em 2024, o político Maximilian Krah, do AfD, minimizou a responsabilidade de membros da SS, grupo paramilitar nazista, sugerindo que alguns eram apenas agricultores, apesar de a SS ter protegido campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />