Trump chama bispa de 'desagradável' e exige desculpas por pedido de 'misericórdia' com minorias

A bispa Mariann Edgar Budde pediu que Trump tenha 'misericórdia' das pessoas que estão com medo de seus decretos, como imigrantes e a comunidade LGBT+

Com informações da AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais para criticar a bispa que fez um discurso durante uma missa na Catedral Nacional de Washington na terça-feira, 21, condenando as recentes ações do presidente contra migrantes e pessoas LGBTQ+.

Durante a cerimônia, a bispa Mariann Edgar Budde, da Diocese Episcopal de Washington, criticou as ordens executivas assinadas por Trump. Em seu discurso, ela pediu misericórdia ao presidente e expressou preocupação com o "medo" espalhado por suas políticas.

"Eu lhe peço que tenha misericórdia, senhor presidente", disse Budde, referindo-se ao impacto que as políticas de Trump têm sobre as pessoas.

Ela enfatizou a presença de "crianças gays, lésbicas e transgêneros" em diversas famílias e defendeu os trabalhadores estrangeiros, argumentando que a "grande maioria dos migrantes não é criminosa", apesar de muitos não possuírem cidadania ou documentação adequada.

Trump exige pedido de desculpas

Trump, que já havia comentado sobre a cerimônia dizendo que ela "não foi muito emocionante", aproveitou as redes sociais para atacar a bispa nesta quarta-feira.

"Além de seus comentários inadequados, o sermão foi muito chato e pouco inspirador. Ela não é muito boa em seu trabalho!", escreveu na Truth Social.

Trump se referiu à bispa como uma "esquerdista radical que odeia Trump" e disse que ela teve um "tom desagradável", além de ser "pouco convincente e pouco inteligente".

O presidente também acusou Budde de fazer um sermão "chato e pouco inspirador" e exigiu um pedido de desculpas da bispa e de sua igreja ao público.

Entre as medidas mais polêmicas assinadas por Trump no início de seu segundo mandato, destacam-se a suspensão da chegada de solicitantes de asilo, a expulsão de imigrantes ilegais e um decreto que define que apenas os sexos masculino e feminino serão reconhecidos, excluindo os transgêneros.

Quem é a bispa?

Mariann Edgar Budde é uma bispa de Washington, membro do alto escalão da Igreja Episcopal, uma vertente do protestantismo que permite a ordenação de mulheres. Budde é a primeira mulher a ser eleita diocesana em Washington, cargo que ocupa desde novembro de 2011.



Ela também preside a Fundação da Catedral Episcopal Protestante, supervisionando ministérios e escolas. A bispa é reconhecida por sua defesa da equidade racial, prevenção da violência armada, reforma da imigração, inclusão de LGBTQIAPN+ e pelo cuidado com as crianças.



