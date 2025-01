Trump suspende entrada de refugiados nos EUA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fiel às suas promessas de campanha, o presidente Trump emitiu uma série de decretos logo nas primeiras hora do mandato e tem seguido o ritmo

O governo do presidente Donald Trump suspendeu até novo aviso todas as chegadas aos Estados Unidos de refugiados que solicitaram asilo, inclusive os aprovados, uma decisão que afeta milhares de pessoas em todo o mundo, segundo documentos consultados nesta quarta-feira (22) pela AFP.

A medida faz parte das decisões draconianas contra a imigração irregular tomadas por Trump no primeiro dia de seu segundo mandato.

DECRETO PRESIDENCIAL

Após um decreto presidencial firmado na segunda-feira pelo bilionário republicano que ordena a suspensão de entrada de refugiados a partir de 27 de janeiro por um período de pelo menos 90 dias, "todas as viagens de refugiados aos Estados Unidos planejadas anteriormente foram canceladas", afirma um e-mail do Departamento de Estado com data de terça-feira.

"Não serão realizadas reservas de viagens" e a tramitação de expedientes está suspensa, acrescenta.

Também pede à Organização Internacional para as Migrações da ONU que não transfira os refugiados para os centros de trânsito.

Os refugiados já estabelecidos em território americano continuarão sendo beneficiados pelos serviços previstos. A medida não afeta um programa especial de vistos, principalmente para os afegãos que trabalharam para os Estados Unidos antes da volta dos talibãs ao poder em 2021.

PROMESSAS DE TRUMP

Fiel às suas promessas de campanha, o presidente Trump emitiu uma série de decretos em seu primeiro dia no cargo, desde declarar estado de emergência nacional na fronteira com o México, até desafiar a cidadania por direito de nascimento.

"Nos últimos quatro anos, os Estados Unidos viram-se inundados com níveis recorde de imigração, inclusive através do Programa de Admissão de Refugiados dos Estados Unidos (USRAP)", escreveu o presidente Trump em seu decreto.

Os estados do país "não têm a capacidade de absorver grandes quantidades de migrantes, e especialmente refugiados, em suas comunidades", acrescentou.

A medida afeta milhares de pessoas em todo o mundo, algumas delas já com as passagens de avião compradas.