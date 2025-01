Governo condena 'desrespeito aos direitos fundamentais' de brasileiros deportados pelos EUA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Fonte do governo brasileiro disse que deportação "não tem relação direta" com operação contra imigrantes ilegais iniciada nos EUA após posse de Trump

O governo condenou, neste sábado (25), o "desrespeito aos direitos fundamentais" de 88 brasileiros expulsos dos Estados Unidos que foram algemados durante o voo, de acordo com um comunicado.

O Ministério da Justiça ordenou às autoridades dos Estados Unidos a "imediata retirada das algemas" quando o avião com os deportados aterrissou em Manaus, em repúdio ao "flagrante desrespeito aos direitos fundamentais" de seus cidadãos, informou em uma nota oficial.

Uma fonte do governo brasileiro explicou à AFP que esta deportação "não tem relação direta" com a operação contra imigrantes ilegais iniciada nos Estados Unidos após a posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro.

"Este voo se insere em outro contexto: um acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos, de 2017, que permanece em vigor", disse a fonte.

Na nota oficial, as autoridades brasileiras enfatizaram que "a dignidade da pessoa humana" é "um dos pilares do Estado Democrático de Direito" e constitui "valores inegociáveis".

A Polícia Federal (PF) informou em outro comunicado que o voo procedente dos Estados Unidos aterrissou na noite de sexta-feira com "88 brasileiros" a bordo.

A aeronave tinha como destino a cidade de Belo Horizonte, mas apresentou um problema técnico e teve que passar a noite em Manaus, que estava prevista originalmente como escala.

"Os brasileiros que chegaram algemados foram imediatamente liberados das algemas", afirmou a PF, "em garantia da soberania brasileira em território nacional".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenou neste sábado que um avião da Força Aérea Brasileira assumisse o transporte dos deportados até o destino final, Belo Horizonte.

Nos primeiros dias de mandato, Trump ordenou várias medidas contra a migração ilegal, incluindo deportações, o envio de tropas à fronteira com o México e a prisão de 538 pessoas em situação ilegal, conforme relatado na noite de quinta-feira pela Casa Branca.

Além disso, na sexta-feira, 265 pessoas foram deportadas dos Estados Unidos para a Guatemala, embora as autoridades de ambos os países não tenham esclarecido se estas fazem parte do grupo de detidos.