Trump assina decreto que restringe transição de gênero para menores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Casa Branca emitiu nesta terça-feira (28) um decreto de Donald Trump que acaba com o financiamento governamental para cirurgias de transição de gênero em menores e promete se opor a elas por meio de todos os mecanismos legais possíveis.

"Em todo o país, profissionais médicos mutilam e esterilizam um número cada vez maior de crianças influenciáveis", afirma o decreto. "Essa tendência perigosa será uma mancha na história de nossa nação e precisa acabar."

PROIBIÇÃO NOS ESTADOS

Metade dos estados proibiram o tratamento em menores que não se identificam com o seu gênero de nascimento. O decreto, que se aplica apenas aos ministérios e agências federais, determina que os Estados Unidos "não financiarão, apoiarão, encorajarão nem ajudarão a suposta transição de uma criança", e "aplicarão com firmeza todas as leis que proíbam ou restrinjam esses procedimentos destrutivos".

A decisão do presidente republicano proíbe o governo federal de financiar unidades de saúde que realizem esses procedimentos, sejam cirurgias ou tratamentos químicos, como a administração de bloqueadores da puberdade.

Os programas de seguro de saúde Medicaid, Medicare e militar não poderão mais cobrir esses procedimentos. O decreto também prevê que o Departamento de Justiça trabalhe com o Congresso para elaborar um projeto de lei que permita aos pais e às crianças afetadas processar os profissionais de saúde que tenham feito cirurgias ou receitado tratamentos químicos.

SUPREMA CORTE

A Suprema Corte, de maioria conservadora, mostrou-se dividida, mas inclinada a permitir que os estados proíbam esses tratamentos.

Entre as pessoas que se identificam como transgênero nos Estados Unidos, que chegam a 1,6 milhão, mais de 300 mil têm entre 13 e 17 anos, e mais de um terço delas vive em estados que proibiram os procedimentos médicos para a transição de gênero, segundo um estudo do Instituto Williams, grupo de reflexão da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).

Ao tomar posse, Trump assinou um texto que estabelece que os Estados Unidos reconhecem apenas dois gêneros: masculino e feminino.