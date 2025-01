Caixa-preta de helicóptero militar acidentado em Washington é encontrada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Segundo membro da Junta Nacional de Segurança no Transporte, as duas caixas-pretas do avião de passageiros foram encontradas na quinta-feira (30)

Investigadores recuperaram os dados de voo e do gravador de voz da cabine de um helicóptero do Exército dos Estados Unidos que se chocou com um avião de passageiros em Washington, um acidente em que 67 pessoas morreram, informou um funcionário nesta sexta-feira (31).

"Recuperamos a caixa-preta do Sikorsky", disse aos jornalistas Todd Inman, membro da Junta Nacional de Segurança no Transporte, referindo-se ao helicóptero Black Hawk. As duas caixas-pretas do avião de passageiros foram encontradas na noite de quinta-feira (30).

Número de funcionários na torre de controle aéreo 'não era normal'

O número de funcionários da torre de controle aéreo do aeroporto Ronald Reagan de Washington "não era normal" no momento do acidente entre um avião de passageiros e um helicóptero militar, noticiou o The New York Times nesta quinta-feira, 30. O acidente entre um jato de passageiros e um helicóptero do Exército matou 67 pessoas.

Segundo um relatório preliminar da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), acessado pelo jornal, disse que o controlador que estava lidando com helicópteros nas proximidades do aeroporto na noite de quarta-feira, 29, também estava instruindo aviões que estavam pousando e partindo de suas pistas - trabalhos normalmente atribuídos a dois controladores diferentes.

"A configuração da posição não era normal para a hora do dia e o volume de tráfego", diz o relatório.

Em uma gravação de som de comunicações de controle de tráfego aéreo, um controlador é ouvido perguntando à tripulação do helicóptero do Exército se eles têm o avião "à vista" e, em seguida, dizendo à tripulação para "passar atrás" do jato, que estava completando sua aproximação para pouso. Momentos depois, alguém é ouvido no fundo da gravação exclamando: "Oooh!" presumivelmente no momento do impacto.

No fim da noite desta quinta-feira, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes recuperou duas chamadas caixas-pretas do avião - um gravador de voz da cabine e um gravador de dados de voo - e as levou para análise em laboratório, disse Eric Weiss, porta-voz do conselho de segurança.

O presidente americano Donald Trump prometeu nesta quinta-feira que uma investigação completa seria conduzida, enquanto também se envolvia em ataques políticos a seus antecessores.

Entre as vítimas do voo 5342 estavam vários patinadores artísticos dos Estados Unidos e da Rússia que participaram do campeonato nacional de patinação artística em Wichita, Kansas, de onde o voo da American Eagle se originou.

Nick Daniels, presidente da Associação Nacional de Controladores de Tráfego Aéreo, escreveu em uma declaração que "seria prematuro especular sobre a causa raiz deste acidente".

"Aguardaremos que o National Transportation Safety Board conclua seu trabalho e usaremos essas informações para ajudar a orientar decisões e mudanças para aprimorar e melhorar a segurança da aviação", continuou ele.

Daniels também ofereceu condolências aos afetados pela "trágica perda de vidas".

FAA enfrenta falta de funcionários

De acordo com a agência Associated Press, a Administração Federal de Aviação dos EUA há muito tempo enfrenta a escassez de controladores de tráfego. Após uma série de quase acidentes amplamente divulgados entre aviões que seguiam ordens de torres de controle, a FAA disse no ano passado que aumentaria o tempo mínimo que os controladores têm entre turnos a partir deste ano

Um acordo entre a agência e a Associação Nacional de Controladores de Tráfego Aéreo previa 10 horas de folga entre os turnos, 12 horas de folga antes e depois do turno da meia-noite e um limite para atribuições consecutivas de horas extras.

Embora o então administrador da FAA, Mike Whitaker, tenha dito em setembro que a agência havia atingido sua meta de contratar 1 800 controladores até 2024, os executivos das companhias aéreas disseram que esperavam que o problema persistisse.