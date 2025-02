Charles III visitará o Vaticano no início de abril

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O rei britânico Charles III, chefe da Igreja Anglicana, e sua esposa, a rainha Camilla, realizarão, em abril, uma visita de Estado ao Vaticano, onde vão se encontrar com o papa Francisco, informou nesta quinta-feira (6) o Palácio de Buckingham.

"As suas majestades o Rei e a Rainha realizarão visitas de Estado à Santa Sé e à República da Itália no início de abril de 2025", indicou o palácio, acrescentando que será a primeira viagem oficial de Charles ao Vaticano desde que assumiu o trono.

O pontífice argentino abriu em 24 de dezembro "o ano santo" da Igreja Católica, uma grande peregrinação internacional que deve atrair mais de 30 milhões de fiéis de todo o mundo a Roma.

A Igreja Anglicana nasceu de uma cisão com a Igreja Católica no século XVI.

O casal real também visitará Roma e Ravena, uma cidade costeira do norte da Itália, onde celebrará "as sólidas relações bilaterais" entre o Reino Unido e o país do sul da Europa.

Charles viajou ao Vaticano em cinco ocasiões enquanto príncipe de Gales. Sua última visita foi em 2019.

O rei, que anunciou em fevereiro de 2024 que estava com câncer, mas sem especificar o tipo, ainda está em tratamento.

O monarca retomou suas viagens ao exterior em outubro, com um giro de 11 dias por Austrália e Samoa.

Antes da viagem, Charles organizará um "jantar Reino Unido-Itália" na companhia da rainha, do embaixador da Itália no Reino Unido e do ator norte-americano Stanley Tucci na Highgrove House, sua residência pessoal.

O jantar buscará "celebrar o movimento 'slow food'" (comer com calma), um conceito criado nos anos 1980 para enfrentar o "fast food".

Tucci, que apresenta um programa de viagens dedicado à cultura e à culinária italianas, aparece no elenco do filme "Conclave", que retrata o processo de escolha do papa e é um dos indicados para o Oscar deste ano.