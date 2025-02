Trump assina ordem executiva que aplica tarifa de 25% em importações de alumínio e aço

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (10) uma ordem executiva com a imposição de amplas tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio pelo país, inclusive sobre os embarques desses produtos pelo Canadá e do México, que juntos respondem por cerca de 40% das importações de aço dos EUA.

"Hoje estou simplificando nossas tarifas sobre aço e alumínio", disse Trump no Salão Oval ao assinar ordens executivas. "São 25% sem exceções ou isenções", disse.

TAXAÇÃO DE TRUMP

Estas tarifas seguem-se às taxas de 10% anunciadas sobre a China - que anunciou as suas próprias tarifas retaliatórias sobre alguns produtos importados dos EUA - e às taxas de 25% sobre o Canadá e o México, que foram adiadas.

Na Bolsa de Nova York, as ações das siderúrgicas americanas já reagiam, nesta segunda-feira, à expectativa de aplicação de tarifas.

Os papéis da Nucor ganharam 5,58%, os da Steel Dynamics subiram 4,86%, os da Cleveland-Cliffs saltaram 17,93% e os da Alcoa tiveram alta de 2,24%.