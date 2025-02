Brasil é um dos principais fornecedores de aço e alumínio para os EUA, novos alvos de tarifas de Trump

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai aplicar tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio a partir desta segunda-feira (10). Os produtos estão entre as principais exportações brasileiras para os americanos.

"Todo o aço que chegar aos Estados Unidos terá 25% de tarifas", disse Trump no avião presidencial da Air Force One, na tarde deste domingo (9). Ele acrescentou que as mesmas tarifas serão aplicadas para as importações de alumínio.

O Canadá é o maior fornecedor de aço e alumínio para os Estados Unidos, segundo dados oficiais, enquanto Brasil, México e Coreia do Sul também são importantes fornecedores.

De acordo com dados do Departamento de Comércio Americano, em 2024, o Brasil foi o segundo maior fornecedor de aço para os EUA, em volume, atrás apenas do Canadá.

Em 2023 e 2024, as exportações de alumínio do Brasil para os EUA corresponderam, respectivamente, a 15% e 14% do total do setor, de acordo com dados do anuário da Associação Brasileira do Alumínio.

Os setores de alumínio e aço já foram alvo de tarifas no primeiro governo de Trump, mas posteriormente o presidente concedeu quotas isentas a parceiros comerciais, como Canadá, México e o próprio Brasil.

Governo brasileiro

O governo brasileiro ainda não se pronunciou, mas o presidente Lula já havia declarado que vai manter uma relação de “reciprocidade” em relação às medidas protecionistas de Trump, que vem adotando tarifas contra parceiros comerciais, como México, Canadá e China.

“Para nós, o que seria importante seria os Estados Unidos baixarem a taxa, e nós baixarmos a taxação. Mas se ele, ou qualquer país, aumentar a taxa de imposto para o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade, nós iremos taxar eles também”, havia dito Lula.