Ministro Wellington Dias é eleito presidente mundial do Conselho da Aliança Global contra Fome e Pobreza

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, foi eleito presidente do Conselho de Campeões da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza nesta terça-feira (11).

A eleição ocorreu durante a primeira reunião do Conselho, realizada na sede do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), em Roma, Itália.

O Conselho, composto por representantes de países, instituições financeiras e organizações internacionais, tem como objetivo impulsionar ações estratégicas para combater a fome e a pobreza em todo o mundo.

Prioridades

Wellington Dias terá a missão de promover debates estratégicos entre os países e órgãos membros da Aliança, além de acelerar a implementação de ações concretas em nível nacional.

Entre as prioridades estão a mobilização de recursos financeiros, a promoção de parcerias intersetoriais e a remoção de barreiras para a execução de políticas públicas.

O ministro também propôs a realização da primeira Cúpula Contra a Fome e a Pobreza no Catar, em novembro de 2025, paralelamente à Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social da ONU.

"O foco é no país, implementando programas dentro de seu plano, escolhidos na cesta de políticas públicas da Aliança", explicou Dias. Ele destacou que ações brasileiras, como o Cadastro Único e o Bolsa Família, servirão de exemplo para outros países.

"O papel principal dos Campeões da Aliança Global será impulsionar países, instituições e organizações, inclusive as suas próprias, a manter o apoio, o compromisso e a implementação das metas estabelecidas pela Aliança Global", afirmou.

Participação da primeira-dama

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, participou da abertura da reunião e destacou a importância da luta contra a fome, uma das principais bandeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Para mim é uma honra participar desse momento histórico da Aliança Global Contra a Fome e Pobreza. Essa luta pelo povo mais pobre do Brasil e do mundo é uma grande bandeira do presidente Lula que, pelas suas histórias e vivências, sabe o quanto isso é importante. Esse tema também se tornou a minha causa", declarou.

Metas da Aliança Global

A Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza foi lançada durante a Cúpula de Líderes do G20, sob a presidência brasileira, em novembro de 2024.

A iniciativa tem como objetivo alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 1 (erradicação da pobreza) e 2 (fome zero).

Entre as políticas propostas estão a proteção social, inclusão socioeconômica, programas de habitação popular, agricultura familiar, alimentação escolar e apoio à primeira infância.

As metas da Aliança incluem: