Papa Francisco é hospitalizado em Roma por bronquite

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O papa Francisco foi internado nesta sexta-feira (14) na Policlínica Agostino Gemelli, em Roma, para tratar uma bronquite que tem causado dificuldades respiratórias nos últimos dias.

A informação foi confirmada pela Santa Sé, que explicou que o pontífice de 88 anos seguiu para o hospital após suas audiências matinais, onde recebeu, entre outros, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico.

Dificuldades respiratórias e ajustes na agenda

Francisco, que sofre de bronquite desde a semana passada, apresentou problemas para respirar e precisou delegar a leitura de alguns discursos a seus assistentes.

Na quarta-feira (12), durante sua audiência geral semanal, ele interrompeu a leitura de um discurso e pediu que um padre continuasse.

"Deixem-me pedir ao padre que continue lendo porque ainda não consigo com a minha bronquite. Espero que na próxima vez eu possa", disse o pontífice.

Além disso, o papa tem celebrado várias audiências em sua residência, no Vaticano, para evitar desgaste físico. A Santa Sé afirmou que a internação tem como objetivo permitir que ele "prosseguisse com os tratamentos em curso para a bronquite" em um ambiente hospitalar adequado.

Histórico de problemas de saúde

O papa Francisco, que em sua juventude passou por uma ablação parcial (técnica minimamente invasiva, sem cortes, que cauteriza tumores) de um pulmão, enfrenta diversos problemas de saúde nos últimos anos.

Desde 2022, ele se locomove com o auxílio de uma cadeira de rodas ou de uma bengala. Entre os problemas de saúde recentes estão dores no joelho e no quadril, uma inflamação do cólon e dificuldades respiratórias.

Em junho de 2023, ele foi hospitalizado por 10 dias no mesmo hospital romano para uma cirurgia de hérnia abdominal, que exigiu anestesia geral. Em dezembro do mesmo ano, uma bronquite o impediu de participar da COP28, a cúpula do clima da ONU, em Dubai.

Já em março de 2024, ele cancelou sua participação na Via-Crúcis do Coliseu de Roma, mas conseguiu celebrar a missa da Páscoa poucos dias depois.

Apesar dos desafios de saúde, Francisco mantém uma agenda cheia de compromissos, com até 10 audiências em uma única manhã. Ele também continua realizando viagens internacionais.

Em setembro de 2023, fez a jornada mais longa de seu pontificado, passando 12 dias em países como Papua-Nova Guiné, Timor Leste, Indonésia e Singapura.