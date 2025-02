Papa Francisco está estável e se recupera de infecção respiratória, diz Vaticano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Papa Francisco está estável e se recupera de uma infecção respiratória, disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, em boletim divulgado no início da tarde deste domingo. O Vaticano afirmou que o papa tomou café da manhã, leu os jornais e acompanhou a missa pela televisão neste domingo, após sua segunda noite de internação hospitalar para tratar da infecção do trato respiratório.

Segundo o Vaticano, o papa continua tratamento medicamentoso e está alternando leitura e descanso. O Papa Francisco, de 88 anos, foi internado no hospital Gemelli de Roma na sexta-feira após sua bronquite piorar. É a quarta hospitalização desde sua eleição em 2013, o que levantou questões sobre sua saúde cada vez mais precária.

Os médicos confirmaram que o papa tinha uma infecção do trato respiratório e prescreveram "repouso absoluto" junto com terapias medicamentosas não detalhadas. Com a internação, o papa Francisco não participou de sua tradicional bênção dominical, recusando-se até mesmo a ir até a janela do hospital para acenar para uma pequena multidão.

Apesar de seu diagnóstico de bronquite em 6 de fevereiro, Francisco manteve um ritmo intenso de trabalho nos últimos dias, com audiências privadas e públicas, enquanto assumia as obrigações adicionais de conduzir a Igreja Católica durante o Ano Santo.

O Vaticano cancelou as agendas do Papa até segunda-feira. O Vaticano não detalhou qual é o tipo de infecção do trato respiratório que ele tem.



Assistiu a missa do hospital

O papa Francisco, hospitalizado desde sexta-feira devido a uma bronquite, assistiu à missa dominical no hospital neste domingo (16), incapaz de fazer sua tradicional oração do Angelus da sacada da Praça de São Pedro, anunciou o Vaticano.

A condição clínica do pontífice argentino, de 88 anos, é "estável", anunciou o Vaticano no fim da tarde neste domingo.

"Ele recebeu a eucaristia esta manhã e assistiu à missa pela televisão. À tarde, alternou leitura e repouso", acrescentou a Santa Sé.

Francisco, cuja saúde tem se deteriorado nos últimos anos, foi internado no hospital policlínico Agostino Gemelli, em Roma, com bronquite, um dos vários episódios desta condição ou de gripe que sofreu em invernos passados.

O Vaticano afirmou no sábado que os exames médicos mostraram "uma infecção nas vias respiratórias" e que os médicos prescreveram "repouso absoluto" a Francisco, embora os exames indicassem uma melhora em sua condição.

O papa não pôde participar da missa de domingo na Basílica de São Pedro nem liderar a oração semanal do Angelus, e enviou uma mensagem pedindo desculpas a um grupo de artistas e outras personalidades que ele deveria encontrar.

"Eu gostaria de estar entre vocês, mas, como sabem, estou aqui no hospital Gemelli porque ainda preciso tratar minha bronquite", escreveu.

Durante a missa, o cardeal José Tolentino de Mendonça leu a homilia de Francisco.

"Vivemos em uma época em que novos muros estão sendo erguidos, em que as diferenças se tornam um pretexto para a divisão, em vez de uma oportunidade para o enriquecimento mútuo", disse o cardeal.

"Mas vocês, homens e mulheres do mundo da cultura, são chamados a construir pontes", acrescentou.

O chefe do escritório de saúde da Conferência Episcopal Italiana, Massimo Angelelli, disse à AFPTV que é "absolutamente necessário que [Francisco] recupere suas forças", pois "o Jubileu é longo".

A Igreja Católica designou 2025 como um "Ano Santo", e espera-se que mais de 30 milhões de peregrinos se reúnam em Roma para as celebrações.

O Jubileu, organizado a cada 25 anos, é visto como um período de conversão e penitência para os fiéis e é acompanhado por uma longa lista de eventos culturais e religiosos.

Apesar de seus problemas de saúde, incluindo dores no quadril e no joelho que o obrigam a se locomover em cadeira de rodas, o papa manteve uma agenda cheia.

"Oramos por sua saúde e lhe devolvemos as orações que sempre fez por nós", disse à AFP o operário metalúrgico Savino Delicio.

"Não estamos preocupados. Temos esperança de que se recupere logo", acrescentou.