Rubio volta a defender transferência de palestinos e classifica plano de 'ousado'

O secretário de Estado dos Estados Unidos (EUA), Marco Rubio, classificou o plano do presidente dos EUA, Donald Trump, de transferir a população palestina para fora de Gaza e reconstruí-la sob o controle dos Estados Unidos de "ousado". E voltou a defender a estratégia do presidente americano.

"Pode ter chocado e surpreendido muitos, mas o que não pode continuar é o mesmo ciclo em que repetimos várias vezes e acabamos exatamente no mesmo lugar", disse Rubio durante sua primeira visita ao Oriente Médio como principal diplomata americano. Ele também defendeu que o Hamas deve ser "destruído".

Antes da declaração de Rubio, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o país e os EUA estão amplamente alinhados em sua visão para o Oriente Médio, mencionando uma estratégia comum. Isso inclui agir para conter a influência do Irã e interromper suas ambições nucleares, bem como executar a proposta contenciosa de Trump para que os EUA assumam o controle de Gaza.

O gabinete do primeiro-ministro israelense disse que Netanyahu também falou neste domingo com o enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, informando-o de que ele convocaria seu gabinete de segurança na segunda-feira para discutir as negociações da fase dois do cessar-fogo em Gaza.

Em coordenação com Witkoff, Netanyahu instruiu sua equipe de negociação a viajar para o Cairo na segunda-feira para discutir a implementação contínua da primeira fase da trégua, informou seu gabinete. Após a reunião do gabinete de segurança, a equipe receberá instruções sobre as negociações da fase dois.

Trump pede que Egito e Jordânia acolham palestinos

Trump pediu ao Egito e à Jordânia que acolhessem refugiados palestinos enquanto a região é reconstruída, o que pode levar mais de uma década. A proposta foi bem recebida por autoridades israelenses, mas rapidamente rejeitada pelos governos árabes, que temem que o deslocamento em massa de palestinos possa resultar em seu exílio permanente.

O Egito está liderando um esforço de estados árabes para tentar formar uma alternativa, mas não está claro se isso apaziguaria Trump. O plano provisório, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, é manter os palestinos no lugar e formar um comitê de tecnocratas para administrar a região. Palestinos treinados por forças árabes forneceriam segurança. Autoridades egípcias agora buscam fontes de financiamento públicas e privadas em toda a região e esperam realizar uma conferência de doadores para garantir compromissos. Fonte: Dow Jones Newswires

