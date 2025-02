Zelensky diz que mundo deve escolher entre Putin ou a paz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quarta-feira (19) que o mundo enfrenta o dilema entre estar com o presidente russo, Vladimir Putin, ou estar a favor da paz e, que se reunirá na quinta-feira com o emissário americano Keith Kellogg.

"O futuro não está com Putin, mas com a paz. E esta é uma escolha para todos no mundo – e para os poderosos – estar com Putin ou estar pela paz. Devemos escolher a paz", disse Zelensky em seu discurso diário.

O presidente informou que planeja se encontrar com Kellogg na quinta-feira e espera que "a reunião e o trabalho com os Estados Unidos em geral sejam construtivos".

Esta é a primeira declaração do líder ucraniano sobre os Estados Unidos desde que o presidente americano Donald Trump lançou uma nova investida de ataques contra ele, incluindo uma publicação nas redes sociais nesta quarta na qual o chamou de "ditador".

Trump chama Zelensky de 'ditador'



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, qualificou, nesta quarta-feira (19), de "ditador" o par ucraniano, Volodimir Zelensky, em meio a crescentes tensões entre Kiev e Washington.

"Zelensky, um ditador sem eleições, deve agir rápido ou não lhe restará um país", escreveu Trump em sua rede, Truth Social, sobre o líder ucraniano, cujo mandato de cinco anos terminou em 2024.

A lei ucraniana permite que eleições não sejam realizadas em tempos de guerra.

"Amo a Ucrânia, mas Zelensky está fazendo um trabalho terrível, seu país está destroçado e MILHÕES morreram desnecessariamente", escreveu Trump, usando maiúsculas, como costuma fazer.

Na terça-feira, o presidente americano já tinha criticado a falta de eleições na Ucrânia desde que a Rússia invadiu o território ucraniano, em fevereiro de 2022.

Zelensky, por sua vez, acusou Trump, nesta quarta-feira, de sucumbir à "desinformação" russa, citando a responsabilização do presidente americano a Kiev por ter "iniciado" a guerra e reproduzindo questionamentos do Kremlin sobre a legitimidade de Zelensky.

Trump retrucou

"Pensem, um modesto comediante de sucesso, Volodimir Zelensky, convenceu os Estados Unidos a gastar 350 bilhões de dólares [cerca de R$ 2 trilhões, na cotação atual] em uma guerra que não podia ser vencida, que nunca devia ter começado, mas uma guerra que ele nunca poderá resolver sem os EUA e 'TRUMP'", continuou o presidente americano na Truth Social.

O instituto econômico IfW Kiel estima a ajuda americana à Ucrânia em 114,2 bilhões de dólares (R$ 651,8 bilhões) desde 2022.

Donald Trump também repetiu que o presidente ucraniano havia "reconhecido" que metade da ajuda fornecida por Washington a Kiev havia desaparecido.

"Nega-se a ter eleições, está muito abaixo nas pesquisas ucranianas, e só foi bom em manipular" Joe Biden, disse Trump sobre seu antecessor democrata.