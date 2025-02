Papa 'não está fora de perigo' e permanecerá internado por ao menos mais dez dias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O papa Francisco, que está internado desde a semana passada devido a um quadro de pneumonia, não se encontra "fora de perigo" e permanecerá hospitalizado "pelo menos toda a próxima semana", embora respire sem a ajuda de aparelhos e faça brincadeiras, informaram seus médicos nesta sexta-feira (21).

"O papa não está fora de perigo", afirmou o doutor Sergio Alfieri no hospital Gemelli de Roma, onde o pontífice de 88 anos está internado desde a sexta-feira passada. Por isso, é aconselhável, "por prudência", mantê-lo hospitalizado "pelo menos toda a próxima semana", acrescentou.

A mais recente internação do chefe da Igreja Católica, a quarta desde 2021, gerou especulações sobre seu futuro, mas os médicos afirmaram, nesta sexta, que ele está fazendo piadas e não depende do auxílio de nenhum aparelho para respirar.

O Vaticano informou que o jesuíta argentino passou mais uma noite sem incidentes e "se levantou e tomou café da manhã". O papa tem recebido seus colaboradores mais próximos, lido, assinado documentos e feito chamadas telefônicas, informou a Santa Sé.

"Se o enviarmos para Santa Marta [a residência do papa no Vaticano], ele voltará a trabalhar como antes", argumentou Alfieri. Os médicos insistem que o pontífice deve diminuir o ritmo.

Jorge Bergoglio foi internado na sexta-feira passada devido a uma pneumonia bilateral, uma infecção do tecido pulmonar potencialmente mortal. Mas, nos últimos dias, o Vaticano informou que seu estado de saúde havia melhorado.

"O estado clínico do Santo Padre melhorou ligeiramente. Ele está sem febre e seus parâmetros hemodinâmicos [circulação sanguínea] seguem estáveis", indicou a Santa Sé em um boletim médico na noite de quinta-feira.

O pontífice, acrescentou o documento, recebeu a Eucaristia e se dedicou às suas atividades profissionais.

Os cardeais também se mostraram otimistas e garantiram que ele está "em um bom caminho".

A hospitalização de Francisco reacendeu a preocupação com sua saúde, já que o pontífice passou por uma série de problemas nos últimos anos, incluindo operações de cólon e do abdômen, além de dificuldades para andar.

A preocupação com sua saúde aumentou após a divulgação de falsas informações nas redes sociais, principalmente na plataforma X, que noticiavam sua morte em vários idiomas.

"Sei que alguns por aí dizem que chegou a minha hora, sempre me trazem má sorte!", respondeu Francisco, segundo a imprensa italiana, à primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, que o visitou nesta semana.

HOSPITALIZAÇÃO DO PAPA

A hospitalização do líder espiritual de 1,3 bilhão de católicos e chefe de Estado da Cidade do Vaticano também alimentou especulações sobre sua capacidade de continuar no cargo.

O direito canônico, no entanto, não prevê nenhuma disposição para o caso de um problema que altere sua lucidez.

"Eu amo imensamente este papa", declarou à AFP Gege Gerald, um diácono suíço, na praça de São Pedro, resumindo os sentimentos de muitos fiéis. "Sei que ele fez muito bem à Igreja, e que fará ainda mais".

O bispo de Roma recebeu inúmeras mensagens de simpatizantes de todo o mundo, líderes políticos e religiosos, fiéis e desenhos de crianças.

O papa Francisco manteve uma agenda intensa nos últimos, apesar dos frequentes problemas de saúde.