Papa Francisco apresenta sinais de insuficiência renal, diz Vaticano em novo boletim

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Boletim do Vaticano aponta que quadro de saúde do Papa Francisco segue crítico, mas que o Santo Padre se encontra "vigilante e bem orientado"

*Com informações da AFP

Em novo boletim médico divulgado na tarde deste domingo (23), o Vaticano informou que o Papa Francisco segue em estado crítico e apresenta sinais de insuficiência renal, mas segue "vigilante e bem orientado". O Santo Padre está internado desde o último dia 14, em Roma, devido a um quadro de pneumonia.

De acordo com o boletim, o Papa Francisco participou da Santa Missa durante a manhã, no apartamento do hospital Gemelli, em Roma, onde está internado, acompanhado dos seus cuidadores durante o período de hospitalização.

"Pela manhã, no apartamento adaptado no 10º andar, ele participou da Santa Missa, com as pessoas que estão cuidando dele durante esses dias de hospitalização", diz o boletim.

Ainda de acordo com o informe divulgado pelo Vaticano, o prognóstico continuará reservado, devido a complexidade do quadro clínico do Santo Padre e o tempo para que as terapias farmacológicas façam efeito.

Papa Francisco, de 88 anos, precisou passar por transfusões de sangue para que o nível de hemoglobina subisse, enquanto seu quadro de trombocitopenia (queda no número de plaquetas) permaneceu estável, informaram os médicos do hospital Gemelli de Roma.

"No entanto, alguns exames de sangue mostram uma insuficiência renal inicial, leve, atualmente sob controle", acrescentaram.

O boletim também aponta que o Papa Francisco não teve novas crises respiratórias e segue realizando a oxigenoterapia de alto fluxo por via nasal.

PAPA ESTÁ CONFIANTE

Devido à hospitalização, pelo segundo domingo consecutivo, o Papa Francisco não pôde conduzir a tradicional benção dominical, conhecida como a oração do Angelus, mas uma mensagem escrita por ele foi lida ao público. Nela, o pontífice afirmou que segue o tratamento "com confiança".

"Por minha parte, continuo minha hospitalização com confiança (...) seguindo os tratamentos necessários; e o descanso também faz parte da terapia!", escreveu. Segundo a Agence France-Presse (AFP), fontes do Vaticano indicaram que a mensagem foi escrita nos últimos dias, provavelmente antes de o pontífice sofrer uma crise respiratória no sábado, 22.

Francisco ainda agradeceu aos médicos e à equipe de saúde do Hospital Gemelli pela "atenção" e "dedicação". "Nestes dias, tenho recebido muitas mensagens de carinho e fiquei especialmente impressionado com as cartas e desenhos das crianças", acrescentou. "Obrigado por essa proximidade e pelas orações de conforto que recebi de todo o mundo!", escreveu, ainda, na mensagem.

PAPA FRANCISCO: Vaticano diz que pontífice tem insuficiência renal leve; veja o estado de saúde