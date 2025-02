Cardeais iniciam oração do terço pela saúde do Papa Francisco; boletim médico diz que pontífice 'mantém repouso'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

saúde do papa

Cardeais que moram em Roma vão iniciar, nesta segunda-feira (24), uma oração do terço pela saúde do Papa Francisco, que segue internado há nove dias.

Os cardeais são membros da Igreja Católica nomeados pelo Papa e formam o Colégio Cardinalício, um órgão de alta autoridade dentro da hierarquia da igreja.

O evento ocorre na Praça São Pedro, reunindo também membros da Cúria Romana e fiéis. A celebração será conduzida pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e transmitida pelos canais oficiais do Vaticano.

Saúde do Papa

O mais recente boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé, divulgado nesta segunda-feira (24), informa que "a noite foi tranquila, o Papa dormiu e mantém seu repouso".

A comunicação oficial também destaca que não houve crise respiratória desde o último sábado, e os parâmetros sanguíneos demonstram melhora.

No entanto, exames apontam uma "insuficiência renal inicial leve, que está sob controle". O prognóstico permanece reservado, devido à complexidade do quadro clínico e à necessidade de tempo para a eficácia das terapias farmacológicas.

Prognóstico é a previsão ou estimativa sobre a evolução de uma condição médica, com base em dados e análises. No caso do Papa, a infecção respiratória polimicrobiana e agora, insuficiência renal.

