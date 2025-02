Missa pelo papa Francisco reúne centenas de pessoas em praça da Argentina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Centenas de argentinos compareceram nesta segunda-feira (24) a uma missa a céu aberto na praça de Buenos Aires onde o papa Francisco pregava contra a exclusão quando era arcebispo.

Jorge García Cuerva, arcebispo de Buenos Aires, presidiu a missa pela recuperação do pontífice argentino, 88, internado desde o último dia 14 devido a uma pneumonia bilateral.

Seu papado "é um sopro de oxigênio para um mundo asfixiado pela violência, exclusão e o egoísmo", disse Cuerva, cercado de bandeiras da Argentina, imagens da Virgem e cartazes com frases como "Francisco, rezo por você".

A missa foi realizada na Praça da Constituição, a poucos metros de um dos principais terminais ferroviários de Buenos Aires, por onde circulam milhares de pessoas diariamente e em cujos arredeores é comum ver prostitutas, ambulantes e pessoas dormindo nas ruas.

Nesse local, o papa realizou missas anuais quando era arcebispo, entre 1998 e 2013. "Nesta praça, Francisco dizia que a nossa sociedade está cheia de homens e mulheres agredidos. Que algumas organizações ligadas ao tráfico e ao narcotráfico fazem dela uma fábrica de escravos, uma verdadeira moedora de carne", disse Cuerva em seu sermão.

"Aqui na praça se vê a vida mais crua, sem maquiagem. Você vê tudo o que as consequências do tráfico de drogas e pessoas às vezes significam", acrescentou o arcebispo à AFP.

A estudante de psicologia Marcela Jiménez, 31, ressaltou que "esta era a praça onde ele mais denunciava a exclusão, discriminação e injustiça social, que se vê muito neste bairro".

Emocionada, a missionária Mariana Martinez, 49, disse à AFP: "Francisco foi o primeiro sacerdote com que cruzei no metrô. Sempre gostei de vê-lo próximo, com as pessoas. Por isso é meu mentor. Ver tudo isso deve ser para ele um grande afago no coração."

Participaram da missa organizações sociais e de combate ao tráfico de pessoas, e bombeiros voluntários, entre outros.