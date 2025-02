Papa Francisco tem leve melhora e insuficiência renal não é preocupante, diz novo boletim

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Papa Francisco apresentou uma leve melhora em seu estado de saúde, segundo novo boletim médico divulgado pelo Vaticano na tarde desta segunda-feira (24).

O pontífice, de 87 anos, está internado desde o último dia 14 no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, para tratamento de uma bronquite, mas foi diagnosticado com pneumonia bilateral, uma infecção grave que compromete os dois pulmões e dificulta a respiração.

De acordo com o comunicado oficial, o quadro clínico do Papa segue sendo monitorado, mas os exames indicam progressos. "As condições clínicas do Santo Padre, em seu estado crítico, mostram uma leve melhora. Também no dia de hoje não se verificaram episódios de crises respiratórias asmáticas; e alguns exames laboratoriais apresentaram melhora. O monitoramento da leve insuficiência renal não é preocupante. A oxigenoterapia continua, embora com fluxo e percentual de oxigênio ligeiramente reduzidos”, informou o Vaticano.

No último fim de semana, Francisco enfrentou um agravamento no estado de saúde, apresentando uma leve insuficiência renal, crises respiratórias e anemia, além de uma queda no nível de plaquetas no sangue. Diante disso, ele precisou receber transfusões de sangue e um suporte respiratório com altos fluxos de oxigênio.

Orações pela saúde do Papa

Diante do delicado momento de saúde do líder da Igreja Católica, cardeais residentes em Roma, colaboradores da Cúria Romana e fiéis da Diocese de Roma se reunirão, a partir da noite desta segunda-feira (24), na Praça de São Pedro, às 21h (horário italiano), para um momento de oração pela sua recuperação.

A cerimônia será conduzida pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e contará com a recitação do Santo Rosário.

Confira ao vivo a vigília de oração pela saúde do Papa Francisco: