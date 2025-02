Vigília pela saúde do Papa reúne cardeais no Vaticano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Diversas vigílias com orações voltadas à recuperação do Papa Francisco iniciaram nesta segunda-feira (24), contando com autoridades da Igreja Católica. A cerimônia começou às 21h no horário local, aproximadamente 17h no Brasil.

De acordo com o Vaticano, o pontífice se recupera bem das infecções respiratórias e da insuficiência renal, afirmando, inclusive, que o quadro dos rins "não é preocupante".

O Papa Francisco tem 88 anos e está internado desde o dia 14 de fevereiro, quando apresentou um quadro de Pneumonia Bilateral. Segundo fonte vaticana, o Papa conseguiu se levantar da cama e comer normalmente na manhã de desta segunda-feira (24).

Vigília de oração pela saúde do Papa Francisco

Pneumonia Bilateral

É uma condição que afeta os dois pulmões e reduz drasticamente a capacidade respiratória.

Sintomas

Dor no peito

Tosse constante

Secreção amarelada

Febre

A doença é causada por bactérias, fungos e vírus, por isso é mais comum em pessoas com o sistema imunológico mais fragilizado, como idosos e bebês.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC