Saúde do Papa Francisco: vaticano publica novo boletim médico; confira

Este é o 12º dia de internamento do pontífice, de 88 anos. Francisco já havia sido hospitalizado outras três vezes desde que se tornou líder da igreja

*Com informações da AFP

O Vaticano divulgou, nesta segunda-feira (25), um novo boletim médico sobre a saúde do Papa Francisco, internado desde o dia 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma.

De acordo com a atualização, o pontífice dormiu bem durante a noite e apresentou sinais de melhora, sem novos episódios de crise respiratória.

Apesar da evolução do quadro, a equipe médica reforça que a condição clínica do Santo Padre ainda é delicada.

Internação

Esta é a hospitalização mais longa do Papa desde o início de seu pontificado em 2013. O agravamento do quadro ocorreu no último sábado, quando o líder da Igreja Católica sofreu "um ataque asmático prolongado que exigiu oxigênio de alto fluxo", além de problemas hematológicos que demandaram uma transfusão de sangue.

O médico Abele Donati, diretor da unidade de anestesia e terapia intensiva do Hospital Universitário das Marcas, declarou ao jornal italiano Corriere della Sera que a insuficiência renal "poderia indicar a presença de sepse em fase inicial".

Segundo ele, esse quadro "é a resposta do organismo a uma infecção em curso, neste caso dos dois pulmões".

Mobilização mundial

Desde o domingo (23), grupos se reúnem em frente ao Hospital Gemelli para depositar flores e demonstrar apoio ao pontífice.

Um terço também foi rezado na noite da segunda-feira (24), conduzido pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.

Além de Roma, orações foram organizadas em diversas cidades, especialmente na América Latina. Em Buenos Aires, centenas de pessoas participaram de uma missa a céu aberto na Praça da Constituição, local onde Francisco, antes de assumir o papado, pregava contra a exclusão social.

A equipe médica segue monitorando o quadro do Papa, sem previsão oficial de alta. Nos próximos dias, novas atualizações devem ser divulgadas pelo Vaticano.

