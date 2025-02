Lula oferece missa pela saúde do papa no Palácio da Alvorada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ofereceu nesta quarta-feira (26) uma missa na capela do Palácio da Alvorada pela saúde do papa Francisco, hospitalizado há 13 dias em Roma por uma dupla pneumonia, informou o Palácio do Planalto.

"A iniciativa do encontro partiu de Lula e [da primeira-dama] Janja pelo imenso carinho, respeito e admiração que possuem pelo Papa Francisco e sua missão de vida", detalhou o Planalto em comunicado.

A eucaristia no Alvorada foi presidida por três padres jesuítas, a ordem a que Francisco pertence, e contou também com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e do cardeal Raymundo Damasceno.

O pontífice argentino, de 88 anos, apresentou uma "ligeira melhora" em sua saúde nesta quarta-feira. Embora ele venha trabalhando da clínica Gemelli em Roma, "o prognóstico continua sendo reservado", segundo o último boletim do Vaticano.

Lula já havia manifestado em meados de fevereiro seus "desejos de melhoras" à saúde de seu "querido amigo" Francisco, o primeiro latino-americano a ocupar o posto máximo da Igreja Católica.

"Sua Santidade é uma referência de solidariedade e dedicação pela paz no mundo e no combate às desigualdades", escreveu então Lula, na rede social X.

O líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos está hospitalizado desde 14 de fevereiro. No entanto, os alarmes dispararam no fim de semana passado, quando seu estado de saúde se deteriorou, já desgastado nos últimos anos por operações no cólon e no abdômen, e dificuldades para caminhar.

Com 212 milhões de habitantes, o Brasil é o maior país católico do mundo, mas seus fiéis têm diminuído enquanto crescem as confissões evangélicas.

Cerca de 64% da população brasileira se identifica como católica, segundo os últimos dados disponíveis de 2010, um percentual inferior aos 74% do censo de 2000.

"Ainda com essa diminuição existe essa questão que é a hegemonia católica historicamente construída no país", disse à AFP Magali Cunha, pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião (Iser) do Rio de Janeiro.