Papa Francisco tem noite tranquila após crise respiratória

O Papa Francisco está internado há 16 dias devido a uma pneumonia dupla. O pontífice está hospitalizado no Hospital Gemelli, em Roma

Com AFP.

Internado há 16 dias devido a uma pneumonia dupla, o papa Francisco passou uma noite tranquila, informou o Vaticano neste sábado (1º). A atualização surge após o pontífice, de 88 anos, sofrer uma crise respiratória isolada na sexta-feira.

De acordo com uma fonte do Vaticano, não houve novos episódios semelhantes ao ocorrido no dia anterior. "O Santo Padre acordou, tomou café e leu os jornais, como costuma fazer", acrescentou.

Estado de saúde e preocupações

Francisco está hospitalizado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro para tratar uma bronquite que evoluiu para pneumonia dupla. Inicialmente, ele demonstrava sinais de melhora, mas sofreu um broncoespasmo repentino na sexta-feira, o que piorou temporariamente sua condição respiratória.

A equipe médica reagiu com ventilação mecânica não invasiva, e o papa respondeu bem ao tratamento, permanecendo consciente e orientado durante todo o episódio. Apesar disso, a Santa Sé mantém cautela e afirma que o quadro segue complexo e com prognóstico reservado.

Nas últimas semanas, sua saúde tem gerado crescente preocupação. Além da internação prolongada, Francisco já enfrentou cirurgias no cólon e no abdômen, além de dificuldades de locomoção. No último sábado, ele também precisou de uma transfusão de sangue devido a uma crise de asma severa.

Aos 21 anos, quando ainda era Jorge Bergoglio, sofreu um grave episódio de pleurisia, o que resultou na remoção de parte de seu pulmão direito.

Orações e incertezas sobre sua capacidade de liderança

A internação prolongada reacendeu debates sobre sua capacidade de continuar exercendo o pontificado. O direito canônico não prevê mecanismos claros para casos de incapacidade temporária do papa, o que gera especulações sobre seu futuro à frente da Igreja.

Mesmo hospitalizado, Francisco segue recebendo mensagens de apoio de fiéis de diversas partes do mundo. Em frente ao Hospital Gemelli, devotos se reúnem para orações e vigílias, deixando flores e velas aos pés da estátua de João Paulo II, mesmo sob chuva.

Na Praça de São Pedro, no Vaticano, centenas de fiéis participaram na noite de sexta-feira de uma "maratona de rosários", organizada pela Santa Sé em prol da recuperação do pontífice. O cardeal argentino Victor Manuel Fernández, que presidiu a oração dos "Mistérios Dolorosos", pediu que os fiéis confiem na intercessão de Maria para a saúde do papa.

Afastamento de compromissos e expectativa por aparição pública

Diferente de sua internação em julho de 2021, quando apareceu na sacada do Hospital Gemelli para rezar o Angelus, desta vez Francisco ainda não fez nenhuma aparição pública.

Devido ao estado de saúde, o papa cancelou compromissos importantes, incluindo a audiência sobre o Jubileu, que ocorreria neste sábado, e a missa da Quarta-feira de Cinzas, no dia 5 de março – celebração essencial para os católicos, que marca o início da Quaresma.

Ainda não há previsão para alta, e a equipe médica segue avaliando sua evolução clínica durante o fim de semana.