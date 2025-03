Milhares de pessoas fogem do norte do Japão, arrasado por incêndios florestais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pelo menos uma pessoa morreu queimada, e as chamas também danificaram mais de 80 edifícios no entorno da cidade de Ofunato, na região de Iwate

Milhares de pessoas foram evacuadas no norte do Japão diante dos maiores incêndios florestais em três décadas, que seguiam ativos neste domingo (2) e deixaram pelo menos um morto, informaram as autoridades.

Desde que os incêndios foram declarados na quarta-feira (26), umas 2 mil pessoas fugiram das áreas no entorno da cidade de Ofunato, na região de Iwate, e mais de 1.200 foram evacuadas para abrigos, segundo as autoridades.

Pelo menos uma pessoa morreu queimada, e as chamas também danificaram mais de 80 edifícios.

"Seguimos avaliando a magnitude da área afetada, mas é a maior desde 1992", indicou no sábado à AFP um porta-voz da agência governamental de gestão de desastres. À época, um incêndio destruiu 1.030 hectares em Kushiro, na ilha de Hokkaido (norte).

Segundo informações da imprensa, o incêndio atual já se espalhou por 1.800 hectares.

Imagens aéreas exibidas pela emissora NHK mostram colunas de fumaça branca e helicópteros militares lançando água para apagar as chamas.

Segundo as informações do governo, o número de incêndios florestais havia caído desde que alcançou um ponto alto na década de 1970, mas o país registrou cerca de 1.300 em 2023, concentrados entre fevereiro e abril, quando o ar é seco e os ventos aumentam.

O ano de 2024 foi também o mais quente já registrado no Japão, segundo a agência meteorológica nacional (JMA), num contexto de multiplicação dos fenômenos extremos em todo o mundo como consequência da mudança climática.