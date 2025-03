Papa Francisco agradece aos fiéis do mundo inteiro pelas orações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O papa Francisco, hospitalizado há 17 dias com pneumonia dupla, agradeceu a todos os fiéis do mundo pelas orações, que o fazem se sentir "apoiado", em sua mensagem do Angelus divulgada pelo Vaticano neste domingo.

"Gostaria de agradecer suas orações (...): sinto seu carinho e sua proximidade e, neste momento particular, sinto-me 'carregado' e apoiado pelo povo de Deus", escreveu o pontífice argentino de 88 anos.

O líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro por uma bronquite que levou a uma pneumonia dupla. Desde então, não fez nenhuma aparição pública.

Neste domingo, esteve ausente da tradicional mensagem do Angelus na Praça de São Pedro pela terceira semana consecutiva.

Seu último boletim médico, divulgado pela Santa Sé na noite de sábado, informou uma condição "estável" após uma recaída na sexta-feira devido a uma crise respiratória causada por "broncoespasmo", e que seu prognóstico permanecia "reservado".

Em sua mensagem do hospital, Francisco destacou a oportunidade de compartilhar em corpo e espírito a condição de tantas pessoas doentes e sofredoras. Ele também expressou sua gratidão aos médicos que "cuidam" dele.

Durante esse período, Jorge Bergoglio recebeu apoio de líderes de vários países, como Brasil, Venezuela e Estados Unidos, enquanto orações por sua rápida recuperação eram enviadas de Buenos Aires ao hospital romano.

"Obrigado a todos! Rezo por vocês também. E rezo acima de tudo pela paz. Daqui, a guerra parece ainda mais absurda. Rezamos pela atormentada Ucrânia, pela Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão, Kivu", conclui.