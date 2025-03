Papa Francisco sofreu "dois episódios de insuficiência respiratória aguda", informa o Vaticano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O papa Francisco sofreu dois episódios de insuficiência respiratória aguda nesta segunda-feira (3), informou o Vaticano. De acordo com o pontífice, o Papa também precisou de ventilação mecânica não invasiva durante o dia. O estado de saúde de Francisco, que tem 88 anos, permanece “reservado”.

“Hoje, o Santo Padre apresentou dois episódios de insuficiência respiratória aguda, causada por acúmulo significativo de muco endobrônquico e consequente broncoespasmo”, diz a mensagem. “Foram então realizadas duas broncoscopias com necessidade de aspiração de secreções abundantes.”

O Vaticano acrescentou que o papa se manteve “vigilante, orientado e colaborativo”.

O pontífice está internado no hospital Gemelli, em Roma, há mais de duas semanas. Ele foi internado no dia 14 de fevereiro com infecção respiratória grave, que desencadeou outras complicações.

Confira informativo na íntegra

"No dia de hoje, o Santo Padre apresentou dois episódios de insuficiência respiratória aguda, causados por um significativo acúmulo de muco endobrônquico e consequente broncospasmo.

Portanto, foram realizadas duas broncoscopias com a necessidade de aspiração de secreções abundantes. No período da tarde, foi retomada a ventilação mecânica não invasiva.

O Santo Padre permaneceu sempre vigilante, orientado e colaborativo. O prognóstico permanece reservado."

