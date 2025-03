Enchentes na Argentina deixam 16 mortos e US$ 400 milhões em danos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pelo menos 16 pessoas morreram e mais de 1.400 permanecem deslocadas após a tempestade que atingiu a cidade portuária argentina de Bahía Blanca na sexta-feira, segundo um comunicado das autoridades locais.

O prefeito da cidade, Federico Susbielles, estimou que a inundação causou US$ 400 milhões (R$ 2,3 bilhões) em danos à infraestrutura, durante uma coletiva de imprensa neste domingo (9).

O Ministério de Segurança da província de Buenos Aires, onde está localizada Bahía Blanca, informou em nota que recebeu mais de 100 denúncias de pessoas desaparecidas após a tempestade que devastou esta cidade, que abriga um dos principais portos do país.

Também indicaram que aproximadamente 1.450 pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas.

Desaparecimentos

Até o momento foi confirmado o desaparecimento de duas meninas, que foram levadas por uma corrente de água em questão de segundos, um caso que comove a sociedade argentina.

A mãe tentava transferir as meninas de 1 e 5 anos de seu carro para uma caminhonete que as ajudava, quando a enchente as arrastou por cerca de 350 metros.

Relatos



Com a parada do veículo, subiram no telhado para se proteger, mas outra onda as levou em segundos, relatou o ministro da Segurança de Buenos Aires, Javier Alonso, à emissora local Radio Mitre.

A mãe "conseguiu sair a mais ou menos 1.200 metros" de distância dali, disse Alonso. Nessa área, está sendo realizada a busca pelas crianças com mergulhadores e equipamentos aquáticos porque ainda há mais de um metro de água.

No fim da tarde, Alonso confirmou que encontraram o corpo sem vida do homem que havia tentado ajudar a mãe e suas filhas de sua caminhonete.

"Uma grande parte dos falecidos são (...) pessoas muito idosas que estavam em casas de repouso ou em lares que cuidam de idosos", disse o prefeito Susbielles em uma entrevista coletiva após confirmar as 15 mortes.

Onze já foram identificadas e a prefeitura não descarta a possibilidade de mais mortes nesta cidade de 350 mil habitantes.

Reconstrução

A reconstrução da cidade custará "nada menos que 400 bilhões de pesos", ou cerca de US$ 400 milhões, estimou Susbielles. "Hoje precisamos (de ajuda) mais do que nunca."

Por sua vez, o governo nacional autorizou uma ajuda de 10 bilhões de pesos (R$ 54,19 bilhões) para reparar danos.

As chuvas começaram na manhã de sexta-feira e pararam à tarde, mas 400 milímetros de água caíram durante o fenômeno, praticamente a mesma quantidade de chuva em um ano na região.

O prefeito disse que as equipes de resgate perderam capacidade de resposta quando o arroio Maldonado, que divide Bahía Blanca, transbordou na manhã de sexta.

A água "nos fez perder praticamente 70% da nossa capacidade operacional, perdemos ambulâncias, patrulheiros, móveis, caminhonetes", contou. Foram "momentos difíceis, eternos".

Bairros inteiros ficaram submersos, revelando apenas os telhados das casas. O nível da água chegou a dois metros em algumas áreas desta cidade portuária, localizada 600 km ao sul da capital argentina, cujas rotas e pontes de acesso foram afetadas, inundadas ou destruídas.