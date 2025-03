Papa Francisco continua 'estável' e agradece aos médicos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O estado de saúde do papa Francisco, internado há 24 dias, se manteve "estável" neste domingo (9), após um novo boletim médico informar que o jesuíta argentino de 88 anos responde bem ao tratamento para uma pneumonia bilateral.

"Os médicos confirmaram que a situação é a mesma de ontem": se manteve "estável", após uma "leve melhora", embora seu quadro clínico permaneça "complexo", indicou a assessoria de imprensa do Vaticano.

Seus agradecimentos foram incluídos na mensagem do Angelus deste domingo, que o Vaticano divulgou por escrito pela quarta semana consecutiva, em vez da tradicional leitura feita na janela do Palácio Apostólico na Praça de São Pedro.

"Irmãos e irmãs, durante a minha longa hospitalização, eu também experimentei o esmero no serviço e a ternura no cuidado, especialmente por parte dos médicos e profissionais de saúde, a quem agradeço do fundo do meu coração", escreveu ele.

Papa no hospital

O líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos em todo o mundo foi internado no hospital Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro por uma bronquite que levou a uma pneumonia bilateral.

O último boletim médico, divulgado na noite de sábado pela Santa Sé, indicou que Francisco estava apresentando uma "boa resposta" ao tratamento, com uma "melhora gradual e leve".

Os médicos deram a si mesmos mais alguns dias para confirmar o progresso do pontífice, portanto seu prognóstico permanece "reservado", embora a última crise respiratória tenha ocorrido na segunda-feira passada.

Desde então, uma máscara de oxigênio o ajuda a respirar à noite, mas ele a troca por cânulas nasais de alto fluxo durante o dia, um suporte mais leve.

Os médicos ainda não comentaram sobre a duração da internação de Jorge Bergoglio, nem quanto tempo poderá durar sua convalescença, em meio ao Jubileu com milhares de peregrinos em Roma.

Neste domingo, ele não pôde presidir a missa do Jubileu do Mundo do Voluntariado, que contou com a presença de milhares de peregrinos em seus uniformes de serviço coloridos.

"A esperança de que o papa se recupere está sempre presente em nós", disse à AFP Matteo Peafrini, voluntário da proteção civil da região da Lombardia, no norte da Itália.

"Gesto de aproximação"

Talvez na esperança de vê-lo, Giuseppe Antonio Perazzo, de 74 anos, foi ao hospital Gemelli pelo segundo domingo consecutivo, na hora do Angelus, elegantemente vestido com um terno escuro, gravata e uma camisa branca.

Em suas mãos ele segura um cartaz que diz: "Grande Jorge Mario, continue assim com os médicos e enfermeiros. Sempre e em todo lugar papa Francisco", e que ele aponta para a janela de seu apartamento no décimo andar da clínica.

Um grande grupo de jovens perto de Milão, no norte da Itália, também foi rezar o Angelus no hospital. "Dissemos que ele não nos ouviria, que não o veríamos, mas foi um gesto de aproximação", acrescentou o padre Marco Ferrari, 32 anos.

Esta hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, levanta preocupações sobre problemas anteriores que enfraqueceram sua saúde nos últimos anos: operações no cólon e no abdômen e dificuldades para caminhar.

Também levanta a dúvida sobre sua capacidade de exercer suas funções, principalmente porque o direito canônico não prevê nenhuma disposição em caso de problema grave que possa afetar sua lucidez.

O primeiro papa latino-americano, que recentemente se recusou a renunciar como fez seu antecessor Bento XVI, também não apareceu em público e também não teve imagens suas publicadas.

No entanto, as informações oficiais do Vaticano geralmente indicam que o "Santo Padre" ainda permanece ativo no hospital, onde continua fazendo fisioterapia e exercícios respiratórios.

Francisco recebeu o secretário de Estado, o cardeal italiano Pietro Parolin, e o arcebispo venezuelano Edgar Peña Parra, números 2 e 3 da Santa Sé, respectivamente.

O pontífice também acompanhou os exercícios espirituais que estão sendo realizados atualmente no Vaticano por meio de uma conexão por vídeo, na qual os participantes não puderam vê-lo, de acordo com a assessoria de imprensa.

Desde sua hospitalização, além de seus escritos e relatórios oficiais, a única mensagem direta dele foi um áudio transmitido na quinta-feira em espanhol, no qual, com uma voz cansada e falta de ar, ele agradeceu as orações por sua rápida recuperação.