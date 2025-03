Saúde do papa melhora e prognóstico deixa de ser "reservado", diz novo boletim do Vaticano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O estado de saúde do papa Francisco apresentou melhora significativa, levando os médicos a retirarem o prognóstico reservado. A informação foi divulgada pelo Vaticano na tarde desta segunda-feira (10), após 25 dias de internação do pontífice.

Embora o quadro clínico ainda seja considerado complexo, os exames mais recentes indicam evolução positiva no tratamento.

“As melhorias registradas nos dias anteriores se consolidaram ainda mais, conforme confirmado pelos exames de sangue, pela avaliação clínica e pela boa resposta à terapia medicamentosa”, informou a Santa Sé em comunicado oficial. “Por esses motivos, os médicos decidiram, hoje, retirar o prognóstico reservado”, completou a nota.

Apesar do avanço no quadro de saúde, Francisco seguirá internado para continuidade do tratamento. Os médicos destacam que, devido à complexidade da condição e à gravidade do quadro infeccioso apresentado na admissão, ainda será necessário manter o acompanhamento hospitalar e a terapia medicamentosa por mais alguns dias.

Mesmo em recuperação, o papa manteve sua rotina espiritual. Durante a manhã, acompanhou os Exercícios Espirituais realizados na Sala Paulo VI por meio de videoconferência, recebeu a Eucaristia e fez um momento de oração na capela de seu apartamento particular. À tarde, voltou a participar dos Exercícios Espirituais da Cúria, novamente de forma remota, e intercalou períodos de oração e descanso.

