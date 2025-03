Trump espera que Putin aceite cessar-fogo na Ucrânia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (12) que espera que seu homólogo russo, Vladimir Putin, aceite a proposta de Washington para um cessar-fogo de 30 dias entre Rússia e Ucrânia, com o qual Kiev já concordou.

"Espero que haja um cessar-fogo", disse Trump a repórteres no Salão Oval durante uma reunião com o primeiro-ministro irlandês, Michael Martin.

Ele acrescentou que os negociadores americanos irão "agora mesmo" à Rússia, que diz estar esperando ser oficialmente informada sobre a proposta dos EUA. "Se conseguirmos, acredito que estaremos em 80% do caminho para acabar com esse massacre horrível", disse Trump.

O presidente americano não especificou quando falaria com Putin novamente, mas disse: "Espero que ele consiga chegar a um cessar-fogo". Houve "mensagens positivas" de Moscou, acrescentou.

"Agora depende da Rússia", declarou Trump.

O republicano foi evasivo sobre pressionar Moscou a aceitar uma trégua. Ele afirmou que poderia impor sanções "devastadoras", mas espera que "não seja necessário".

"Posso fazer coisas financeiras que seriam muito ruins para a Rússia. Não quero fazer isso porque quero alcançar a paz", disse ele.

Essas declarações contrastam com sua discussão com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, no Salão Oval diante das câmeras de televisão, há menos de duas semanas.

Trump suspendeu a ajuda militar após a discussão para pressionar Kiev, que aceitou o plano proposto pelos EUA para um cessar-fogo de 30 dias durante as negociações na Arábia Saudita na terça-feira.

Emissário enviado à Rússia

Steve Witkoff, o enviado de confiança do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para os temas internacionais mais delicados, viajará para Moscou "esta semana", anunciou nesta quarta-feira (12) a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

"Instamos a Rússia a aceitar o projeto" de cessar-fogo de 30 dias negociado pelos americanos com os ucranianos, acrescentou.

A porta-voz também afirmou que o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Mike Walz, conversou com o par russo nesta quarta-feira.

O presidente dos Estados Unidos afirmou nesta quarta-feira que "espera" que seu homólogo russo, Vladimir Putin, aceite a proposta de trégua para encerrar a guerra na Ucrânia, embora tenha sido evasivo sobre a pressão que poderia exercer caso ele não aceite.

Witkoff, que também desempenha um papel importante nas negociações no Oriente Médio, já havia se encontrado com Putin em fevereiro, quando negociou a libertação de Marc Fogel, um americano detido na Rússia.

Trump, que não tem experiência diplomática, relatou ter tido uma reunião com o presidente russo de quase três horas e meia.

Na terça-feira, Trump também disse que conversaria diretamente com Putin, provavelmente ainda nesta semana.