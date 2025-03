Repressão policial em protesto de aposentados apoiado por torcidas gera indignação na Argentina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Polícia reprime manifestação que denunciava cortes em benefícios e precarização da vida dos idosos no governo de Javier Milei

Com informações de AFP

Uma manifestação de aposentados, apoiada nesta quarta-feira (12) por torcedores de futebol e organizações sociais na Argentina, resultou em intensos confrontos com a polícia, marcando um dos protestos mais violentos até agora contra o governo de Javier Milei.

Há anos, toda quarta-feira ocorre uma mobilização de aposentados, geralmente de poucas dezenas de pessoas, em protesto contra a degradação de seu poder aquisitivo, especialmente após a queda brutal de seus benefícios nos primeiros meses da presidência de Milei.

Nos últimos meses, esses protestos semanais têm sido reprimidos pela polícia com gás lacrimogêneo lançado contra os idosos.

Um manifestante segura uma placa que diz em espanhol 'Greve AGORA!' na frente de policiais - Emiliano Lasalvia / AFP

Confrontos com a polícia

Nesta quarta (12), os manifestantes, muitos vestindo camisetas e carregando bandeiras de cerca de trinta clubes de futebol, protagonizaram os confrontos nos arredores do Congresso e na icônica Plaza de Mayo, onde fica a Casa Rosada, entoando gritos como "Milei, lixo, você é a ditadura!"

Um episódio que gerou forte repercussão foi a agressão a uma idosa, que foi empurrada e atingida por um golpe de cassetete por um policial, caindo desacordada no chão com a cabeça sangrando. O vídeo da cena viralizou rapidamente nas redes sociais, sendo compartilhado por milhares de usuários.

Um carro de patrulha foi incendiado e 31 pessoas foram detidas, segundo informações da polícia. Em coro, os manifestantes também cantavam "Que se vão todos!", enquanto alguns atiravam pedras arrancadas das calçadas, fogos de artifícios e bombas de efeito moral. A polícia, por sua vez, tentava retomar o controle das ruas com um caminhão hidrante, gás de pimenta e balas de borracha.

Os distúrbios começaram no meio da tarde, quando os manifestantes, convocados também por organizações sociais e sindicais, desafiaram os bloqueios policiais que tentavam desocupar as vias em frente ao Congresso.

Apoio de torcidas

As imagens de um aposentado vestindo a camisa do Chacarita Juniors sendo atingido pelo gás da polícia em uma das marchas despertaram indignação e levaram um grupo de torcedores do clube a comparecer na semana passada em apoio aos manifestantes.

A polícia de choque entra em confronto com manifestantes durante um protesto de aposentados em Buenos Aires - Emiliano Lasalvia / AFP

Desde então, viralizou um vídeo de Diego Maradona no qual ele afirma: "Tem que ser muito covarde para não defender os aposentados". O astro do futebol disse essa frase em 1992, e suas palavras agora se tornaram um lema entre os torcedores que aderiram aos protestos.

