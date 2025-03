Dezenas de moradores são evacuados por inundações no centro da Itália

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dezenas de moradores foram evacuados, nesta sexta-feira (14), na região da Toscana, no centro da Itália, devido às chuvas torrenciais que fizeram rios transbordarem perto das cidades históricas de Florença e Pisa.

O presidente da região da Toscana, Eugenio Giani, pediu "máxima atenção e prudência a todos os cidadãos" diante das "chuvas intensas e persistentes", em mensagem no Facebook.

O rio Arno, que corta Florença e Pisa, provavelmente chegará a seu nível máximo esta noite. A região foi colocada sob alerta vermelho.

Perto de Pisa, cerca de 30 pessoas foram evacuadas em Montopoli Valdarno, outras 20 em Santa Maria a Monte, e umas 50 famílias que vivem perto das margens do rio Arno, nas zonas rurais de Pisa, segundo as autoridades. Dezenas mais foram evacuadas perto de Florença.

Equipes dos bombeiros se encarregaram de ajudar essas pessoas, cujas casas estão ameaçadas pela cheia do rio.

A primeira-ministra Giorgia Meloni garantiu na rede social X que "o governo está ao lado da população com dificuldades e garantirá toda a ajuda necessária".

Em Florença, a famosa Galleria degli Uffizi, que abriga obras-primas do Renascimento, fechou mais cedo, assim como a famosa catedral Santa Maria del Fiore, cujo domo vermelho domina a cidade.

Em Pisa, os militares colocaram sacos de areia para proteger as margens do Arno, que corta a cidade antes de desembocar no mar.

Um vídeo difundido pelos bombeiros mostra veículos imobilizados nas ruas, onde o nível da água parece alcançar entre 30 e 50 cm.

Mais de 500 bombeiros e 175 veículos foram mobilizados na região, indicou o ministro do Interior Matteo Piantedosi.

Bernardo Gozzini, do serviço meteorológico toscano Consorzio Lamma, declarou ao jornal Il Corriere della Sera que 60 mm de chuva caíram no município de Sesto Fiorentino, que faz divisa com Florença, entre 6h manhã e meio-dia.

"Em Florença, no mês de março, temos habitualmente 70 mm de precipitação total. Na prática, é como se um mês de chuva tivesse caído em seis horas", explicou.

Na região vizinha de Emilia-Romagna, "a primeira onda de mau tempo [...] acabou e a situação nos rios já está controlada", indicaram as autoridades nesta sexta.

Nessa região, inundações devastadoras deixaram 17 mortos em maio de 2023.

Os cientistas afirmam que a mudança climática causada pelas atividades humanas aumenta os riscos de desastres naturais como as inundações.