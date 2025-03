Veja fotos do eclipse lunar total em diversos países

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

*Com informações da AFP

A Lua começou a ficar vermelha nesta sexta-feira (14) devido a um eclipse total, um espetáculo raro que será seguido por um eclipse parcial do sol em duas semanas.

O primeiro eclipse do ano será visível em sua fase total no continente americano, em grande parte dos oceanos Pacífico e Atlântico, e no extremo-oeste da Europa e da África.

No dia 29 de março, outro eclipse solar parcial cobrirá parte da Terra. Poderá ser observado no Canadá, Europa, Rússia e África.

O que é um eclipse lunar?

Um eclipse lunar acontece quando a Terra se coloca entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural.

A Terra projeta sua sombra sobre a Lua e ela gradualmente perde seu brilho branco. Mas parte da luz solar continua a chegar à Lua filtrada pela atmosfera da Terra, dando ao satélite uma tonalidade avermelhada.

Os eclipses, tanto solares quanto lunares, são fenômenos astronômicos que acontecem há milênios. Ao longo da história, o planeta já testemunhou milhares desses eventos, com registros que datam de civilizações antigas, como os egípcios e os babilônios.

Cada eclipse tem uma data e local específicos, determinados pela interação complexa entre a Terra, a Lua e o Sol. Estima-se que, em média, ocorram dois a três eclipses solares e lunares por ano.

Veja fotos do eclipse lunar

Eclipse Lunar visto da Colômbia - Luis ACOSTA / AFP Eclipse visto da Espanha - MIGUEL RIOPA / AFP Lua vista da Espanha durante eclipse lunar - MIGUEL RIOPA / AFP Início do eclipse total visto do México - Yuri CORTEZ / AFP Lua de sangue vista do México - Yuri CORTEZ / AFP

