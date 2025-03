Trump recebe astro do MMA Conor McGregor na Casa Branca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O lutador irlandês de artes marciais mistas (MMA) Conor McGregor, declarado culpado de agressão sexual, se reuniu nesta segunda-feira (17) com Donald Trump por ocasião do Dia de São Patrício.

A conta oficial do presidente americano na rede social X publicou uma fotografia de McGregor e do líder republicano no Salão Oval.

"A Irlanda está a ponto de perder sua identidade irlandesa", declarou McGregor na Casa Branca ao lado da porta-voz de Trump, Karoline Leavitt.

"A extorsão de imigrantes ilegais está causando estragos no país", acrescentou o lutador, vestido com terno verde em referência à festividade de São Patricio.

"Estou aqui para falar desse problema" e para "ouvir" Trump, disse o astro do MMA, um esporte que combina diversas técnicas de artes marciais e pode ser bastante violento.

"Os comentários de Conor McGregor são falsos e não refletem o espírito do Dia de São Patrício nem a opinião do povo irlandês", reagiu no X o primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin.

Durante a campanha eleitoral, Trump apoiou-se em estrelas do MMA, um esporte muito popular entre parte do eleitorado masculino.

Há alguns dias, durante visita a Washington do primeiro-ministro irlandês, o republicano de 78 anos disse que era um admirador de McGregor.

Apelidado de "Notorious", McGregor é um dos principais astros mundiais do Ultimate Fighting Championship (UFC), a mais famosa liga de MMA.

O irlandês é conhecido por seu temperamento agressivo e provocador, e também por vociferar contra a imigração.

Em novembro de 2024, a Justiça irlandesa o condenou a indenizar uma mulher que o acusou de "estuprá-la e agredi-la brutalmente".

Nos Estados Unidos, outra mulher o acusa de tê-la agredido sexualmente em Miami, em junho de 2023.

No final desse mesmo ano, McGregor mencionou nas redes sociais a possibilidade de se candidatar à presidência da Irlanda. À época, recebeu apoio do chefe de Tesla e X, Elon Musk, que agora é um dos assessores mais poderosos de Trump.