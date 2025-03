Trump diz que está tudo 'muito bem encaminhado' para trégua na Ucrânia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente americano, Donald Trump, disse que está tudo "muito bem encaminhado" para uma trégua na guerra na Ucrânia, após conversar nesta quarta-feira (19) com o colega Volodimir Zelensky.

"Acabo de ter uma conversa muito boa com o presidente da Ucrânia. Durou aproximadamente uma hora. Grande parte dela se baseou na conversa de ontem com o presidente Vladimir Putin para alinhar as demandas e necessidades da Rússia e da Ucrânia. Está tudo muito bem encaminhado", publicou Trump na rede Truth Social.

Esse otimismo era difícil de imaginar há algumas semanas, devido à discussão entre Trump e Zelensky na Casa Branca. O líder ucraniano descreveu no X a conversa telefônica como "positiva, muito substancial e franca".

A porta-voz da Casa Branca leu uma declaração do Departamento de Estado e da Presidência que ressalta que Zelensky, acusado de ingratidão por alguns funcionários americanos, "agradeceu" diversas vezes a Trump por seu trabalho.

O telefonema ocorreu pouco depois de Rússia e Ucrânia trocarem 175 prisioneiros de guerra de cada lado.

Zelensky, que se esforça para não ficar à margem do diálogo entre russos e americanos, foi "informado integralmente" sobre a chamada telefônica com Putin, afirmou o governo americano.

"O presidente Zelensky pediu sistemas de defesa antiaérea, e o presidente Trump concordou em trabalhar com ele para ver o que estava disponível, especialmente na Europa", disse a porta-voz, acrescentando que "a troca de inteligência militar para a defesa da Ucrânia" vai continuar.

Trump sugeriu hoje que os Estados Unidos sejam donos das centrais nucleares e elétricas da Ucrânia, alegando que "seria a melhor proteção e o melhor apoio à infraestrutura energética ucraniana".

O presidente ucraniano disse estar disposto a suspender os ataques à infraestrutura civil e energética russa, depois que Putin se comprometeu a fazer o mesmo na véspera.

Trump prometeu agir para repatriar crianças ucranianas "sequestradas" desde o começo da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Os dois telefonemas de Trump deixaram muitas perguntas sem resposta, mas ficou claro que o presidente americano não fala mais em acabar com a guerra com uma canetada, como fazia durante a campanha eleitoral.

As negociações continuarão na Arábia Saudita nos próximos dias, entre americanos e russos, de um lado, e americanos e ucranianos, do outro. O objetivo é alcançar uma trégua no Mar Negro, seguida de um cessar-fogo abrangente e, posteriormente, de negociações de paz.

Segundo o Ministério da Defesa russo, um ataque ucraniano "deliberado" atingiu durante a noite um depósito de petróleo em Krasnodar, no sul do país.

A Ucrânia contabilizou durante a noite seis mísseis e 145 drones de combate russos. Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas em outro ataque, contra um edifício residencial na província ucraniana de Sumy, e na manhã de hoje um bombardeio matou um civil em Kherson (sul), segundo autoridades locais.

