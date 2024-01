Complexos enigmas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A janela aberta redimensiona o mundo em variadas perspectivas. Vejo ruas, carros, pessoas, múltiplos panoramas que me levam a ativar a imaginação. Não necessito de grandes voos. Tudo parece arquivado em uma memória que redimensiona o tempo. Há tanto a lembrar que o pensamento flui em variadas nuances. Sou múltipla na capacidade de reinventar a vida. Nada parece fixo na imaginação de cada dia. Lembro e relembro em um esforço que sequer defino, tudo vai além do que posso desenhar. Apetece-me o instante que desfila à minha frente. Preciso de pouco para perfilar a vida. A cada dia um novo panorama. Sinto-me ampla com tantas perspectivas. Basta revolucionar a interioridade. As flores rebentam em um jardim de esperança. Que hei de dizer se a mente explode em múltiplas variações? Cenas inúmeras refazem o viver. Não preciso de mais nada. Basta-me o excesso de introjeção.

E as imagens se multiplicam em um excesso que vai além do que posso descrever. Quantas vezes me vejo ao espelho e em nenhuma sou a mesma? Estarei enlouquecendo? Não. Não. Nada escapa ao mistério da percepção. Opto pela milenar capacidade de rever. As palavras se apossam da alma em uma velocidade acima da vontade. Apetece-me ir além de mim. Viajo por entre veredas as mais complexas. Nada impede o avançar. Sigo em direção ao tudo e ao nada. Não sei por onde vou, mas vou por aí à toa na reserva dos dias e das noites. De nada vale antecipar os acontecimentos. Que cheguem na hora certa! A humanidade sabe muito e quantas vezes me espanto com o mistério... Todos temos enigmas introduzidos na alma. Importa a sabedoria do cotidiano. Ontem, hoje, amanhã, um trinômio que invade o espírito instante a instante. Que saberei dizer se as palavras me escapam? Hoje de um jeito, amanhã de outro.

E os caminhos multiplicam a escolha. Por onde irei? Melhor não saber antecipadamente. Tudo se eleva na composição do imaginário. Mal sei como conduzir-me na vida. As veredas na caminhada não valem a pena descrevê-las antecipadamente. Aguardarei que o relógio anuncie os passos, um de cada vez. Somos frágeis para antecipar qualquer ego-panorama. Precisamos alargar o pensamento e acatar as dimensões futuras com o máximo de cautela. Tudo é perigoso na estrada que não tem nome. Hei de cautelosamente incorporar os momentos vindouros. Afinal, não sei definir-me. Entrego-me à vida com o silêncio que me acolhe. A cada dia, o alvorecer se expande sem limites. Não há do que duvidar diante do esplendor da existência.

Cada letra possui o seu enigma. Gosto de saber-me indefesa diante dos novos panoramas. Assim, me acondiciono aos espetáculos que se acumulam. Quantas vezes me retraio face aos avanços e recuos que se apresentam. Afinal, a humanidade, toda ela, se abstrai diante do amanhã. E os dias se renovam em uma velocidade aquém de cada um. Somos únicos na imensidão do mundo.

Fátima Quintas, da Academia Pernambucana de [email protected]