A maior mudança nos cartões de crédito na década

"Cartão de crédito, usar ou não usar, eis a questão." Entrou em vigor em 03 de janeiro de 2024 a lei 14.690, tornando mais palatável essa pergunta. Preciso confessar que em meus 13 anos de advocacia em defesa dos consumidores, essa é a mudança mais significativa e benéfica para milhões de brasileiros e pode transformar as práticas de crédito de bancos e financeiras em todo país.

Anteriormente, os juros dos cartões de crédito podiam crescer indefinidamente, gerando um ciclo de dívidas, a famosa bola de neve. Agora, com a nova lei, há maior transparência e justiça nas relações de consumo, alinhada à defesa do consumidor garantida pela Constituição Federal (Art. 5º, XXXII). Este novo limite nos juros é um passo significativo para prevenir o acúmulo excessivo de dívidas.

Um estudo recente revelou que um percentual expressivo da população brasileira enfrenta desafios relacionados a dívidas em cartões de crédito. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 80% dos brasileiros estão atualmente endividados com cartões de crédito, enfrentando os desafios associados a taxas de juros elevadas e condições de pagamento desfavoráveis.

Diante da complexidade das questões envolvendo dívidas em cartão de crédito, é fundamental que os consumidores busquem ajuda especializada para compreender seus direitos e tomar decisões informadas. Consultar um advogado especializado em direito do consumidor pode ser particularmente benéfico nesse contexto. Profissionais jurídicos capacitados podem orientar os consumidores sobre como interpretar e aplicar os novos regulamentos, além de oferecer suporte na resolução de disputas com instituições financeiras.

Ao buscar assistência legal, os consumidores fortalecem sua posição e reduzem a possibilidade de serem prejudicados por práticas indevidas por parte dos bancos. Advogados especializados em direito do consumidor têm o conhecimento necessário para negociar em nome de seus clientes, assegurando que os termos contratuais sejam justos e cumpram as novas diretrizes legais.

A lei 14.690 de 3 de Outubro de 2023 implica um controle mais rígido dos juros pelo Banco Central do Brasil, incentivando os consumidores a pagar as faturas sem as costumeiras ilegalidades de juros de 400% ao ano, ou mais. Este movimento promove um comportamento financeiro mais responsável e consciente, equilibrando acesso ao crédito com a prevenção de endividamentos insustentáveis, mas ainda assim, é preciso que o consumidor continue sendo a primeira barreira contra as ilegalidades, ficando atento.

Este avanço legislativo é vital para estabelecer um ambiente financeiro mais justo e transparente. Encoraja o uso prudente do cartão de crédito, contribuindo para a saúde financeira individual e a estabilidade econômica geral, tornando mais fácil dizer um sim a difícil pergunta: "Cartão de crédito, usar ou não usar, eis a questão."

André Frutuoso de Paula, advogado, pós graduado em direito civil e processual civil pela UNICAP, sócio diretor da Frutuoso Advocacia, MBA em Gestão Estratégica - EPD - Escola Paulista de Direito/SP

