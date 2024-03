Bivar x Rueda: amizade e inimizade levadas às últimas consequências

“Ele me adotou como pai” – disse na semana passada em entrevista à imprensa em Brasília o deputado federal e empresário pernambucano Luciano Bivar, 79 anos, referindo-se ao advogado Antonio Rueda, 49 anos, também pernambucano, que acabara de ser eleito novo presidente do União Brasil, o terceiro maior partido do país. Bivar se confessava decepcionado com Rueda, seu advogado e hoje sócio, que, aliado à grande maioria do partido que tem 4 governadores, 8 senadores e 59 deputados federais, venceu a eleição por unanimidade. Até então, Rueda era vice-presidente do partido, eleito por indicação de Bivar.



Mas a reação de Bivar não ficou restrita aos lamentos. Tentou suspender o encontro que elegeu Rueda presidente e ACM Neto vice e, a partir daí, segundo confessou Rueda, teria ameaçado sua família em vídeos entregues à Polícia. Para completar o quadro crítico, a casa de Rueda e a de sua irmã Marília Emília Rueda, na praia de Toquinho, em Serinháem, foram incendiadas segunda-feira à noite. Bivar negou participação “são ilações e fakenews” mas não só a Polícia apura com rigor o que aconteceu como, preocupado com a situação a que chegou a briga entre os dois, o União Brasil abriu processo de destituição de Bivar da presidência ( seu mandato atual vai até 31 de maio) e deseja expulsá-lo da legenda.

A história de Bivar e Rueda era aparentemente tranquila, tipo mesmo pai e filho, desde o início de 1989 quando o primeiro, um empresário bem sucedido na área de seguros, contratou o segundo como seu advogado na direção do Sport Clube do Recife, time do qual foi presidente por seis mandatos. De lá para cá, os dois passaram de uma relação de patrão e empregado para sócios em vários negócios e eram considerados inseparáveis. Mas a política feita mais para unir do que para desunir, teve efeito contrário nessa história. Tido como altamente concentrador, ao ponto de ter se mantido por décadas presidente nacional do nanico PSL – chegou a ser candidato a presidente em 2006 com a tese do” imposto único”e teve míseros 62.064 votos – Bivar viu em 2018 seu partido dar um pulo quando o então candidato a presidente Jair Bolsonaro ingressou na legenda e não só se elegeu como fez a bancada, que só tinha um parlamentar, pular para 50 deputados federais.

Não foi fácil na época convencer Bivar a abrir mão da presidência da legenda para entregar a Gustavo Bebianno, que acabou ministro bolsonarista, e devolveu o comando ao pernambucano. Bivar ,que saíra de uma suplência de deputado federal pelo PSL se elegeu bem sob a influência de Bolsonaro. Em 2019, no entanto, no seu primeiro ano de governo e, apesar dos apelos de Rueda, que se revelou um bom articulador, Bolsonaro cansou do poder de mandato de Bivar e deixou a legenda “vamos esquecer o PSL. Bivar está queimado pra caramba”- disse o presidente, como registrou a imprensa na época. Na verdade, estavam no auge denuncias de candidaturas laranjas de mulheres no partido em Minas e em Pernambuco, no denominado “laranjal do PSL”.

Os relatos da época demonstram que Rueda havia se transformado em um articulador, coisa que Bivar nunca foi na área política. Com essa habilidade ele foi um dos artífices da criação do União Brasil, em 2021, através de uma fusão do PSL ( então um partido amador) com o DEM (uma legenda de políticos tarimbados como ACM Neto, Ronaldo Caiado e Mendonça Filho , só para citar esses) aos quais se juntaram outros políticos de grande articulação entre os quais Davi Alcolumbre, nome mais forte para presidir o Senado o ano que vem e o deputado federal baiano Elmar Nascimento que deseja presidir a Câmara Federal. Em Pernambuco ingressou na legenda em 2022 a família Coelho que teve em Miguel um competitivo candidato a governador e tem deputado federal e estadual pela legenda. O União tem atualmente três ministros no Governo Lula.

- “Bivar é um lobo solitário”- disse esta quinta-feira a este blog um influente deputado federal, referindo-se às dificuldades que ele demonstrou ter em toda sua vida política de formar grupos. A mesma fonte acrescentou: “ ele afugentou Bolsonaro que também tinha dificuldades nessa área mas não as raposas do DEM”. Referia-se este parlamentar ao fato de os membros do DEM, cansados de trocar farpas com Bivar que não discutia nada no partido e interferia a seu bel-prazer nas instâncias estaduais, terem visto em Rueda uma forma de chegar à direção partidária. O projeto inicial era convencer o então vice-presidente a ser um candidato tertius, de forma que Bivar aceitasse o processo. Mas não foi isso que aconteceu e deu no que deu.

Aqui em Pernambuco, onde o escândalo nacional projetado esta semana em torno do partido, teve ainda mais repercussão por estarem no centro das atenções dois pernambucanos, os problemas entre Bivar, o DEM e a família Coelho se expressaram bem antes, em 2022. Na época o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho, convidado por Bivar, ingressou na legenda para se candidatar a governador e Bivar o desgastou como pode, evitando garantir-lhe a legenda. Por fim, no dia do lançamento de Miguel, chegou em cima da hora no Clube Português, anunciou que não era mais candidato a presidente da República, como anunciara, e declarou-se candidato a federal. Foi um Deus nos acuda com gente ameaçando desistir da disputa parlamentar, o que obrigou Miguel a recompor as chapas de estadual e federal para poder levar à frente sua candidatura. No ano passado foi a vez do deputado federal Mendonça Filho , majoritário na capital, ao qual Bivar se recusou a entregar o comando do partido no Recife. A questão acabou na justiça e Mendonça deixou a presidência na capital.

Até onde podem ir as desavenças entre Bivar e Rueda? Ninguém pode prever até porque envolvem sociedades financeiras, mas colegas de Rueda quando ele ainda era estudante no Colégio Damas disseram a este blog que ele não costuma entregar os pontos com facilidade. Tinha na sua turma um estudante muito forte que amedrontava todo mundo na classe e foi apelidado, por vingança, de “Léo hemorroida”. Rueda, mesmo franzino, era o único que tinha coragem de enfrentá-lo e costumava vencer os embates. Ele agora promete refundar o União Brasil.