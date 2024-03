Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Chegou a hora para a criação de um Conselho Nacional Penitenciário e de Segurança Pública, com sede em Brasília, conduzido pelo Presidente da República ou por um Ministro de Estado, nos mesmos moldes do CNJ e do CNMP,

Depois da promulgação da Constituição Federal de 1988, quando o Poder Judiciário brasileiro foi reformulado, em parte, mormente tendo em conta a saudável inovação provocada com a criação do Superior Tribunal de Justiça, com sede em Brasília, pondo um fim nos Tribunais Federais de Recursos, deu-se um clamor nacional - nos meios de comunicação, nas universidades e nas academias jurídicas - relativamente à necessidade de criação de um órgão externo, vinculado ao Poder Judiciário, autônomo, que tivesse a autorização para exercer o controle direto da sua atuação administrativa e financeira e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.

Bem por isso, com a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, foi criado o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dirigido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, composto por 15 (quinze) membros e formado por ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, 1 (um) Juiz de Direito Estadual, 1 (um) Juiz Federal, 1 (um) Juiz dos Tribunais Regionais Federais e do Trabalho, 2 (dois) representantes do Ministério Público, 2 (dois) Advogados e, finalmente, 2 (dois) cidadãos indicados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, todos com um mandato de 2 (dois) anos, com uma única recondução. Junto ao CNJ, atuam o Procurador Geral da República e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A escolha definitiva dos membros do CNJ, porém, cabe à deliberação do Senado Federal, pelo seu plenário.

Pode-se afirmar que após a criação e o funcionamento do CNJ, o órgão administrativo passou a regulamentar uma série de matérias de interesse público, vinculando todos os magistrados brasileiros, exceto os ministros do Supremo Tribunal, tornando o Poder Judiciário mais ágil, ético e transparente. É vero dizer, ademais, que com as atividades administrativas realizadas pelo CNJ o Poder Judiciário brasileiro trouxe relevantes mudanças que certamente vêm aprimorando as atividades jurisdicionais dos Juízes brasileiros, oferecendo uma significante prestação jurisdicional e comprovando o acerto na sua criação.

Com a mesma Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004, deu-se a criação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), composto por 14 (quatorze) membros, para um mandado de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. Presidido pelo Procurador Geral de Justiça, o CNMP tem como função primordial o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público (federal e estadual), zelando pelo cumprimento dos seus deveres funcionais de todos os seus membros. Assim como ocorreu com o CNJ, o CNMP tem prestado relevantes serviços ao interesse público, máxime em relação ao controle e a fiscalização no tocante à atuação de todos aqueles representantes do Ministério Público, no dia a dia da Justiça.

Todavia, cumpre lembrar que o CNJ não tem autorização para interferir nas decisões judiciais proferidas pelos magistrados, nem o CNPM pode comprometer a livre e soberana atuação funcional de quaisquer dos membros do Ministério Público, no âmbito do devido processo judicial. Juízes e membros do Ministério Público, assim, são livres para decidir ou proferir argumentos jurídicos, sem qualquer interferência dos dois Conselhos, até porque, insisto, o CNJ e o CNMP são órgãos administrativos e não judiciais.

Chegou a hora, entrementes, para a criação de um Conselho Nacional Penitenciário e de Segurança Pública, com sede em Brasília, conduzido pelo Presidente da República ou por um Ministro de Estado, nos mesmos moldes do CNJ e do CNMP, com a finalidade de exercer o controle externo em relação aos atos administrativos praticados pelos responsáveis e agentes que atuam no sistema carcerário do País e nos órgãos que integram a Segurança Pública. Hoje, como se sabe, a autonomia consagrada aos Estados, nos dois campos de atuação, de há muito não tem contribuído, como deveria, para o aprimoramento institucional dos dois imensos dilemas nacionais, que parecem insolúveis.

Sabendo-se que os recursos financeiros para a construção, manutenção e reforma dos presídios brasileiros (federais e estaduais), dependem do Fundo Penitenciário Nacional, centralizados em Brasília e, lado outro, que a Segurança Pública também é dependente de recursos federais, é de se ressaltar a extrema necessidade da federalização do sistema penitenciário e da segurança pública, com o apoio dos Estados, dos Municípios e da sociedade.

Adeildo Nunes, juiz de Direito aposentado, professor da pós-graduação em Direito do Instituto dos Magistrados do Nordeste (IMN), doutor e mestre em Direito de Execução Penal