"Você Faz o Show" parava o Recife, comandado por Fernando Castelão

A TV Jornal do Commercio, hoje a TV Jornal, foi inaugurada em 18 de junho de 1960 e é a emissora de TV mais antiga em operação no Nordeste. Nestes 64 anos exibiu um grande número de programas que marcaram época. "Você Faz o Show", com certeza, está entre os maiores sucessos da história da televisão pernambucana. Para muitos o maior deles. Todas as noites dos domingos, literalmente parava a cidade, para acompanhar suas duas horas de exibição, das 20h às 22h.

Era apresentado por Fernando Castelão, que nasceu em Garanhuns (tinha muito orgulho de falar sempre da sua cidade natal) e veio para o Recife estudar medicina, mas optou pela carreira artística. Começou como locutor, noticiarista e narrador esportivo na Rádio Clube de Pernambuco. Fez muitos personagens em radionovelas, que eram destaque na programação das emissoras de rádio na época. Depois, criou o programa de auditório "Variedades Fernando Castelão", nas tardes dos sábados, que durou seis anos, lançou muitos cantores e tinha entre os destaques a orquestra do maestro Nelson Ferreira. Atração durou oito anos até ele ser contratado pela Rádio Jornal do Commercio, (hoje a Rádio Jornal) numa transferência que teve enorme repercussão na cidade.

Fernando Castelão ficou cinco anos na Rádio Jornal do Commercio, inclusive fazendo programas de auditório no prédio da Rua do Imperador, onde hoje é a sede da OAB de Pernambuco. Com a inauguração da TV Jornal, tornou-se apresentador do "Você Faz o Show", que estreou no dia 31 de julho de 1960 e dominou a audiência dos domingos. Teve ao seu lado na apresentação, inicialmente a cantora Jolie Joy, depois Lolita Rodrigues, que ficou três anos, vindo todo final de semana de São Paulo, onde morava. Ela também se apresentava, no programa e em shows de clubes, como cantora, com repertório de músicas espanholas, tocando castanholas. Ela morreu em novembro, aos 93 anos, em João Pessoa, onde morava com a filha.

Quando Lolita Rodrigues, em função da sua agenda em São Paulo, deixou o programa, as apresentadoras foram Floriza Rossi e Marilene Silva. Fernando Castelão gostava de uma polêmica e era considerado por alguns rude, grosseiro, arrogante. Mas de ótima convivência com os amigos. Fui um deles e cansei de ouvir histórias engraçadas que ele gostava de contar, especialmente nos almoços na fase áurea do "Caxangá Ágape", nas quartas-feiras no antigo Spettus Derby.

"Você Faz o Show" era uma atração luxuosa. O apresentador sempre de black-tie ou summer, as apresentadoras com vestidos de famosos estilistas, como Marcílio Campos e Jurandir. Os cantores sempre em traje rigor ou de terno e gravata. Os convites eram distribuídos, com enorme procura. E tinha um detalhe; todos que tinham que usar paletó e gravata, a mulheres vestidos chiques. Quase todas as semanas, na primeira fila do auditório o senador Francisco Pessoa de Queiroz e Dona Lotinha, recebiam nomes de prestígio na cidade. Muitos governadores estiveram na plateia.

Entre os artistas que vieram se apresentar no programa e ficavam sempre hospedados no Hotel São Domingos, Orlando Silva, Elza Soares, Miltinho, Ivon Cury, Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Elis Regina, Jair Rodrigues, Elizeth Cardoso e Roberto Carlos. Um dos muitos episódios marcantes do programa foi quando Nelson Gonçalves, que era a principal atração, não conseguiu voo para voltar de Buenos Aires, onde fazia temporada. De repente apareceu um rapaz de Belo Jardim, Joaquim Gonçalves, que imitava com perfeição o astro. Conseguiu chegar ao camarim do apresentador, que ao ouvi-lo cantar, decidiu dar um espaço para ele. Com poucos ensaios, se apresentou primeiro cantando dos bastidores, com a voz de Nelson Gonçalves e ao entrar no palco levou a plateia ao delírio, diante da surpresa Foi um sucesso imediato, tanto que na semana seguinte, se apresentou junto com Nelson Gonçalves e fez uma longa carreira como cantor, sempre presente no programa, gravando muitos discos na Mocambo. Quadros que descobriam novos talentos musicais e procura de pessoas desaparecidas faziam parte do programa, com grande participação da plateia em uma linguagem bastante popular.

Paralelamente ao programa, Fernando Castelão criou uma agência de publicidade, com sede na Avenida Guararapes. Ele comprava o horário do seu programa e buscava patrocinadores. Em muitos casos, ganhava dinheiro, em poucos perdia, especialmente quando tinha que pagar cachês elevados às atrações. O programa durou até 1967, quando as emissoras, com a chegada do videotape, passaram a exibir programas feitos no Rio e São Paulo, reduzindo as programações regionais. Já famoso, era conhecido no sudeste, especialmente pelos artistas que vieram ao Recife, recebeu muitas propostas para se transferir para o Rio e São Paulo, mas nunca aceitou. Chegou a reviver seu programa no Teatro Guararapes e Teatro do Parque, sempre lotados e ele mostrando seu enorme talento. Faleceu em 2005, deixando muita saudade e uma paixão que nunca escondeu, pelo Sport.

João Alberto Martins Sobral, jornalista e editor da Coluna João Alberto no Social 1