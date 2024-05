Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na música “Pelas Ruas Que Andei”, Alceu Valença enaltece o caminhar pela famosa “Rua da Aurora” (antigo “Cais da Aurora”). Voltada para o Nascente, na margem esquerda do Rio Capibaribe, no Recife, a rua é composta por palácios e um casario que formam um soberbo estendal de belezas. Gilberto Freyre afirmou: “A Rua da Aurora é uma das ruas mais caracteristicamente recifenses: talvez a mais recifense. É de todas a mais cortejada pelo Capibaribe. Seu nome é poético”. Não sabia o Mestre de Apipucos que, décadas mais tarde, o “Circuito da Poesia” passaria justamente pela Aurora.

Sigamos por ela. Ao percorrermos suas calçadas, que começam na altura da Ponte Boa Vista (Ponte de Ferro) e vão até a Ponte do Limoeiro (de onde se contempla uma das vistas mais belas do Recife), encontramos estátuas em homenagem a Ariano Suassuna, João João Cabral de Melo Neto e Manuel Bandeira, todos eles devotos do encanto do lugar. Manuel Bandeira, em “Cotovia”, é pura nostalgia casimiriana: “– Voei ao Recife, no Cais, Pousei da Rua da Aurora. – Aurora da minha vida, Que os anos não trazem mais!”.

O mesmo Bandeira, na sua “Evocação ao Recife”, temia que as ruas de sua infância – a Rua da Aurora, a da União, onde ele nasceu (que fica por detrás da Aurora), a Rua do Sol, a Rua da Saudade – um dia viessem a ser chamadas de “Rua Dr. Fulano de Tal”. Aquele temor não era em vão, pois a Aurora, por um curto período (em 1871), passou a se chamar “Rua Visconde do Rio Branco”, o que teria sido um triste crepúsculo.



Ainda na Aurora, temos o histórico e belíssimo “Cinema São Luiz”, tão bem lembrado em “Retratos Fantasmas”, o mais novo filme de Kleber Mendonça Filho. Mais à frente, a escultura metálica de um Caranguejo gigante homenageia o Manguebeat, movimento musical marcado pela mistura de ritmos, dentre eles o maracatu. Ali, o Rio, as Pontes e os Overdrives de Chico Science & Nação Zumbi, sem esquecer Josué de Castro, encontram-se com os versos, a palo seco, das mortes severinas e do cão desplumado de João Cabral.



Adiante, o Palácio Joaquim Nabuco, antigo Plenário da Assembleia Legislativa (futuro museu), com sua reluzente cúpula dourada. Para contrastar, ali bem perto da Casa do Povo, na Praça Padre Henrique, do outro lado do rio, fica o monumento “Tortura Nunca Mais”. Erigido em memória dos mortos e desaparecidos na ditadura militar, é também uma ode à Democracia e aos Direitos Humanos. A escultura retrata um homem pendurado no chamado “pau-de-Arara”, em posição fetal, representando a vergonha do ato indigno, mas também o renascimento de quem superou os tempos sombrios. Nunca mais!



Um pouco antes, o tradicional Ginásio Pernambucano, uma imponente edificação – cuja forma (dois, em algarismos romanos) faz referência a Dom Pedro II –, é ainda hoje uma escola modelo, por onde passaram muitos filhos da terra e jovens dos Estados-irmãos vizinhos.



Chego, enfim, ao meu destino: Rua da Aurora, 885, sede do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE). Hora de pôr um pouco mais de prosa em nossa caminhada. Em meio a tantas recordações, anuncio, com alegria e renovada esperança, uma nova Aurora, que pretende ajudar a iluminar o alvorecer do presente e do futuro do controle da gestão pública em Pernambuco. “Aurora” será o nome da solução de Inteligência Artificial (IA) generativa do órgão, que estará em ação em poucos dias.



Com sua habilidade, a Aurora permitirá extrair informações críticas de documentos complexos, simplificando-os de modo que os servidores de todos os segmentos e o corpo julgador possam compreender rapidamente seu conteúdo e contexto. Além disso, permitirá consultas simples a todo o conjunto de dados processuais, agilizando a recuperação de informações. A capacidade de gerar documentos dos processos de controle externo, uma das funcionalidades mais inovadoras da Aurora, permitirá também a criação de minutas de peças processuais (Despachos, Relatórios, Pareceres, Votos e Acórdãos) de forma automatizada, reduzindo erros e aumentando a consistência dos dados apresentados e a agilidade processual.

Além disso, “Aurora” ajudará no processo de comunicação institucional e interação do TCE-PE com a sociedade, simplificando a linguagem das matérias, o que contribuirá para a transparência e o aprimoramento do controle social.

Decerto que esse processo está sendo desenvolvido com todas as cautelas de segurança. E com uma certeza a mais: nada substituirá a apreciação e o julgamento humano. A tecnologia é bem-vinda, mas é preciso saber que ela será sempre complementar. Para o consagrado historiador Yuval Harari “Mesmo com todo o avanço da IA, aspectos como compreensão emocional, empatia e consciência ética são exclusivamente humanos e não podem ser completamente codificados em algoritmos”.

Para não ser acusado de excesso de pernambucanidade, encerro a caminhada com a oportuna síntese mineira de Guimarães Rosa: “Conto o que fui e vi, no levantar do dia. Auroras”.



Valdecir Pascoal, Conselheiro do TCE-PE