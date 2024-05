Cidades que se educam

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O interessante, além disso, é quando as cidades (no plural) podem se educar mutuamente

A ideia de que uma cidade pode se tornar “educadora” não é tão recente assim: desde as “Cinco Memórias Sobre a Instrução Pública” de Condorcet (1789), que a noção de “educação nacional”, como forma de produzir uma noção de pertencimento a Nação, quer dizer, de construir um “sentimento” (subjetivo) nacional através do culto a heróis nacionais, cânticos patrióticos, hinos, nomes de logradouros, etc. Mais recentemente, a ideia foi bem além de sua inspiração original “nacionalista” e passou a pensar a cidade como um conjunto de equipamentos culturais (teatro, praças, cinemas, museus, sítios históricos, patrimônios...) capaz de oferecer, não exatamente um sentido de “pertencimento”, mas o acesso a uma cultura comum, à construção de uma memória coletiva (inclusive com suas tragédias e desastres humanos!) fornecendo-nos um “passado”, sem o quê, produzimos uma desastrosa ruptura no tempo (o que já está acontecendo, aliás!): sem passado e sem futuro, mordemos, em círculo, a cauda do presente.



Ricardo, em mensagem que me enviou, após seu retorno daquela cidade francesa (o Recife acolheu em Janeiro uma delegação "nantaise"), disse: "Estabelecendo bases como o combate às desigualdades e a sustentabilidade em suas múltiplas vertentes, como um olhar dirigido às questões climáticas, de gênero e da cultura, co-criamos um ambiente de construções possíveis, viabilizando soluções por meio de experimentações e diálogo. (...) Recife e Nantes celebram muito mais do que um encontro entre cidades parceiras: elas nos levam ao encontro de um lugar-espaço desejado, como o 'realismo esperançoso' de Ariano: oportunidades, respeito, garantia de direitos, inclusive o direito de acreditar e de fazer acontecer".



Ricardo visitou um bairro periférico de Nantes, Breil, cotejado com os conhecidos problemas das periferias das grandes cidades francesas, como a imigração, a pobreza e a desigualdade de oportunidades, a inferiorização cultural..., mesmo numa sociedade de forte tradição republicana (quanto às nossas “periferias” ou a nossa “tradição republicana”, eu prefiro pular esse item: este artigo tem limites!). O fato é que está sendo selado acordos, entre essas duas cidades, que envolvem diversas políticas públicas, especialmente políticas culturais e educativas em que a ideia -“recifense”- das Praças de Cultura foi entusiasticamente recebida por aquela cidade francesa, além de estabelecer um regime de trocas culturais baseado no sistema de “residência cultural” entre grupos e indivíduos.



Sim, leitor, a educação não é apenas uma relação inter, trans ou intrageracional: ela é a abertura de uma possibilidade, sempre incerta, claro: a de que eu possa ver, a mim mesmo (com perdão pela redundância!), com olhos que não são os meus e, a partir daí, poder estabelecer “rupturas” em nossas tradicionais e costumeiras formas de pensar e de oferecer “resultados”. Mais do que encontrar soluções novas, precisamos saber se estamos formulando corretamente nossos problemas, a partir de que princípios, de que categorias, de que interesses sociais.



Uma cidade que olha a outra, em seu mútuo interesse, separadas por um oceano, por uma história, por uma língua, por uma tradição... é muito mais do que, por exemplo, um Antropólogo que se muda para uma aldeia indígena, descobre coisas maravilhosas e insólitas e depois escreve um livro sobre os “Tristes Trópicos” (livro maravilhoso, aliás!): são instituições públicas que dialogam em função de um interesse comum: um Mundo propriamente humano e mutuamente educável!



Flávio Brayner é professor

Ricardo Mello é Secretário de Cultura do Recife