A voz da cidadania ninguém cala

É destino da advocacia – ônus e bônus – atuar como voz do cidadão perante a autoridade estatal, na defesa do direito não reconhecido. Nessa compreensão das coisas, a sustentação oral, prerrogativa do advogado, é a expressão última do devido processo legal (“due process of law”), um dos eixos de sustentação do edifício da democracia. A sustentação oral não é um espaço de falatório vazio, empostado ou protocolar.

É, em verdade, e isto sim, termo essencial ao legítimo esforço de convencer, antecedente ao ofício de julgar, sendo integrado pela distribuição de memoriais, ressoando indiscutível que, quando desempenhada com altivez, clareza, inteligência emocional e concisão, carrega consigo potencial, mesmo, revolucionário.

Observe-se, como exemplo, a advocacia criminal. Em seus domínios, a sustentação oral adquire contornos de superlatividade. É, afinal, o momento de procurar de uma vez por todas demonstrar, “beyond reasonable doubt”, a inocência do acusado, restituindo-se-lhe a liberdade de ir e vir. Não é pouco, nem mísera filigrana de que se possa abdicar em atenção ao “adiantado da hora”.

A respeito, do check list proposto por Diogo Malan em artigo para o Consultor Jurídico de 07/04/2021, cito:

Procure treinar-se a falar em volume conversacional agradável, compreensível. Domine as técnicas de modulação da voz e de pausa dramática, importantes para a ênfase de certos argumentos. Participe de julgamentos simulados. Realize cursos de oratória e até mesmo de teatro. Grave uma sustentação oral simulada e depois preste atenção à comunicação nos seus três níveis: (a) verbal (linguística), (b) paraverbal (entonação, ritmo e volume da voz) e (c) corporal, que inclui comportamentos voluntários (expressões faciais, foco do olhar e gestual) e involuntários (sudorese, gagueira e tremor). Após, peça a opinião crítica de colegas mais experientes; Conheça em detalhes o caso, em particular os fundamentos da decisão impugnada e das razões e contrarrazões recursais. Estude as questões em debate, além da jurisprudência pertinente; Organize com cuidado um roteiro esquemático dos tópicos-chave a abordar, começando por um curto resumo do caso (promover interrupções durante a fala da tribuna para procurar documentos e informações denota despreparo e compromete a atenção dos julgadores); Não maltrate o vernáculo: utilize a norma culta da língua, em tom conversacional (nem obsequioso, nem familiar). Articule as ideias lançando mão da simplicidade. Não floreie, nem explore a sustentação oral com exibicionismo ou pratique experimentalismo humorístico. Mantenha contato visual com os integrantes do colegiado votante, chamando-os pelo cargo ou pelo pronome de tratamento correto. Evite ler da tribuna um texto escrito; Controle o tempo: a sustentação oral deve ser longa o bastante para aprofundar os argumentos mais fortes e ratificar os demais argumentos. Nem telegráfica que externalize nervosismo, nem por demais arrastada, a denotar prolixidade.

Se impensável que um regimento interno possa predominar sobre a lei em sentido estrito e esta sobre a Constituição, mais impensável ainda é que se cogite de qualquer normativo que impeça, restrinja, encurte ou excepcionalize a garantia, porquanto tradução da ampla defesa, direito de matriz universal.

Eis o “standard” a ser prestigiado do Juizado de Pequenas Causas da menor comarca do País ao Plenário de 11 Ministros do Supremo Tribunal, daí porque se reveste de louváveis predicados e das melhores intenções a PEC que a OAB espera ver tramitando brevemente no Congresso, tonificando o artigo 133 da Constituição para ratificar a advocacia como guardiã do já referido “due process”.

Quando na berlinda o interesse público, ninguém possui a autoridade constitucional para ser modulador da voz da cidadania, principalmente na concha acústica de onde se imagina que há de emanar o bom exemplo. Ainda que o fim maior resguardado seja o mais nobre deles. A duras penas, a Nação aprendeu com a Lava Jato que os fins não justificam os meios para se praticar justiça.

Dedico este artigo, no mês em que aniversaria, ao amigo e líder da advocacia brasileira, Beto Simonetti, inesgotável fonte de aprendizado.

Gustavo Henrique de Brito Alves Freire, advogado