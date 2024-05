Conectando os pontos para construir o ensino e aprendizado de qualidade

Pesquisas realizadas pelas Fundação Varkey, a exemplo da Global Teacher Status Index, constataram que poucas pessoas na maioria dos países veem o ensino como um trabalho de status elevado, poucos acham que os alunos respeitam seus professores, e poucos pais disseram que incentivariam seus filhos a serem professores. Outra pesquisa da Fundação, identificou que há uma escassez de professores em todo o mundo. 69 milhões de professores adicionais serão necessários para oferecer educação fundamental até 2030. Entretanto, a Fundação que atua em todo o mundo, comprova como bons professores podem transformar a vida de seus alunos e de suas comunidades para melhor. Tudo que a Fundação faz é fundamentado na crença que os professores importam e são essenciais para o futuro global.

Para colaborar com a profissionalização e valorização do professor, a Fundação convidou grandes pensadores do mundo sobre educação, negócios e formulação de políticas para se reunirem em Alianças do Fórum Global de Educação e Habilidades. Juntos, esses especialistas refletiram sobre alguns dos maiores desafios da educação, e fizeram um apelo para que os líderes de governos e de organizações não governamentais, educadores, líderes da sociedade civil e cidadãos abordem com urgência sete áreas críticas para a melhoria significativa da qualidade da educação: 1. Construir uma narrativa sobre a melhoria da qualidade do ensino como uma prioridade nacional; 2. Mapear e auditar o sistema de programas e políticas que sustentam a qualidade do ensino; 3. Desenvolver um quadro estratégico de qualidade do ensino e normas profissionais que criem coerência no sistema que apoia a qualidade dos professores; 4. Empoderar professores como profissionais. Desenvolver planos de carreira; 5. Garantir uma demanda qualificada de candidatos à profissão de educador; 6. Apoiar programas de preparação inicial de professores que sejam extremamente eficazes; 7. Apoiar as trajetórias profissionais de desenvolvimento para professores que produzem um ensino eficaz.

Estas ações apoiam estrategicamente a coerência e o alinhamento de políticas e programas que, como um sistema, sustentam a qualidade de ensino. Tornar a docência uma profissão atrativa é crucial para a estratégia, para garantir um fluxo constante de candidatos qualificados. Ter trajetória de carreira clara, incentivos ao bom desempenho e um sistema para avaliar os resultados fornecerão um caminho para o profissionalismo do professor.

É imperativo que os professores, de forma consistente e contínua, mantenham-se atualizados com novos conhecimentos, habilidades e práticas de ensino. Devem cultivar competências, habilidades e atitudes, incluindo a resolução de problemas, pensamento crítico, colaboração, criatividade, liderança, inteligência emocional. Desempenham, também, papel crítico ao ajudar os alunos a construírem o caráter e a nutrir valores.

Em um mundo de rápidas mudanças, os professores precisam estar cientes da natureza mutável do conhecimento, da aprendizagem e dos ambientes. Existe a necessidade dos professores exercerem novos papéis, tais como serem facilitadores da aprendizagem e designers do ambiente de aprendizagem. Precisam adotar novas pedagogias e transformar práticas pedagógicas, por exemplo, para dar conta de novas formas pelas quais os alunos adquirem informações através da tecnologia e das mídias sociais.

Os líderes educacionais, políticos e cívicos, precisam se conscientizar que somente professores qualificados podem capacitar os alunos, e colocar a qualidade no topo da agenda das prioridades. Apoiar os professores em termos de tempo e recursos para atender as suas necessidades em diferentes estágios de suas carreiras. Por exemplo, o desenvolvimento profissional ir além de oficinas e cursos. Precisa incluir mentoria, redes colaborativas, capacitação dos professores para que se apropriem de sua própria aprendizagem e abordagens de pesquisa com base em projetos para melhorar as práticas de ensino e os resultados da aprendizagem.

O uso de tecnologia pode facilitar a criação de redes e comunidades de prática que possibilitem a criação de inteligência coletiva, crowdsourcing de boas práticas e outras formas de organização de apoio que sustentam a prática docente com acesso em tempo real ao conhecimento especializado. A criação de tais redes devem ser especialmente importante para superar o isolamento dos professores, mais agudo nas áreas rurais e pequenas escolas.

Enfim, o Ministro e os Secretários de Educação precisam se conscientizar que o ensino de excelência requer conexão dos pontos do sistema educacional. Esforço coordenado de vários atores. Programas como "pé de meia" ou a simples reforma de base curricular não são suficientes para a construção de ensino e aprendizagem de qualidade.

Eduardo Carvalho, Harvard/IPERID fellow