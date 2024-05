Conversas de 1/2 minuto (34) - Conversas de Portugal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ANA MARIA MACHADO, da Academia Brasileira de Letras. No elevador da Rua Santa Justa, que faz o trajeto Chiado/Baixa, fotografou bilhete que lhe deram quando pagou a passagem. Com Instruções para Viagem

- Ao viajar de pé, afaste as pernas e tenha-as bem plantadas. Segure-se com firmeza, sobretudo nas arrancadas e nas curvas.

E ficou sem entender. Que não havia bancos, no local, todos teriam mesmo que "viajar de pé". E "curvas", num elevador?

ANTÓNIO COSTA, homem público. Em Lisboa, nas vésperas das eleições gerais de 30/01/2022, vi poste cartaz da municipalidade com esse aviso aos motoristas

Cuidado, zona de acidentes a 2.000 m.

E por baixo, em outro cartaz, foto de António Costa, ex-prefeito e então Primeiro Ministro, com seu lema de campanha

Continuamos a avançar.

ANTÓNIO VALDEMAR (JOSÉ STONE DE MEDEIROS TAVARES), da Academia das Ciências (Carteira 01 do Sindicato dos Jornalistas de Portugal). Na redação do Diário de Notícias, com ele foi ter o filho Álvaro, 2 metros de altura. Foi quando seu colega de redação Guilherme de Melo, homossexual assumido, ficou deslumbrado e disse

- Perdão, amigo Valdemar, é que eu desejava tanto ser sua nora...

COUTOS DE VISEU. Em 12/01/2018 li, no Jornal do Centro, Aviso sobre Dias de Falecimento e de Acesso ao Cemitério de Coutos. A matéria, com brasão do concelho, dizia

- O cemitério só está aberto ao fim de semana, das 8h00 às 20h00 no verão e das 9h00 às 18h00 no inverno.

- Os cidadãos só podem falecer quinta-feira e sexta-feira, para permitir que os funerais ocorram sábado ou domingo.

- O falecimento noutros dias será considerado ato de desobediência civil sujeito a contraordenação, caso o falecido seja reincidente.

Depois vim a saber que a Junta da Freguesia de Coutos de Viseu está processando o jornal pela rebaldaria (canalhice, patifaria) de publicar uma página de humor como se fosse algo sério. O presidente da Junta declarou que

O jornal está abusivamente a usar da heráldica para causar danos à imagem da freguesia.

Após o que completou

- Filhos da puta, deviam era morrer todos.

Faltou só dizer se preferia que isso ocorresse quinta ou sexta-feira.

DIAMANTINO MIRANDA, ex-jogador e treinador de futebol, hoje comentarista da CMTV. Numa entrevista ao Onefootball, sobre desmandos no Benfica, declarou

Se cada corrupto andasse com uma lâmpada no cu, Portugal hoje parecia Las Vegas.

FERNANDO ANTÔNIO GONÇALVES, pensador. Numa sapataria do Chiado, pergunta o preço e acha caro

- Trezentos e vinte euros por um sapato?

- Não, sr. dr., pelos dois pés.

JOÃO MADUREIRA TEIXEIRA, empresário. Encontrou, no restaurante Solar dos Nunes (dos irmãos Suzana e Zé Tó), o amigo de juventude Albano Pereira Dias de Magalhães. Que quase não reconheceu dado estar já com rosto gasto, careca, barriga enorme. E disse o que protocolarmente se diz, nessas ocasiões,

Você não mudou nada, Albano, está ótimo.

E você continua o mesmo, João, a mentir muito.

JÚLIA PINHEIRO, apresentadora de TV. A Ana Maria Braga de lá. Em seu programa matinal da SIC, falava de minha coleção com objetos de Fernando Pessoa.

- O Cavalcanti foi pondo a mão em tudo?

- Pondo a mão?, não.

- E não foi?

- Não. Recebi de presente ou comprei.

- Mas não foi o que eu disse?

Só para lembrar, Júlia tornou-se conhecida por um programa satírico da SIC (no qual participava, também, o jornalista Victor Moura Pinto), a Noite da Má Língua. E eu estava com um pé atrás. Depois me informaram que, em Portugal, meter a mão significa adquirir. Problema é que aqui, no Brasil, não. A língua é uma só mas, por vezes, duas.

MONÇÃO. Primeira página do JN fala em evento gastronômico que ia realizar-se na aldeia de Piais, dias 17/18/19 de março de 2023, com essa manchete

Monção quebra jejum de 3 anos e reedita Feira da Foda.

MURO EM FOLGOSINHO (SERRA DA ESTRELA). Joaquim de Barros escreveu Serenata a uma pretensiosa, com versos assim

- Nas tuas unhas condiz

Teu modo de ostentação

Por fora sobra verniz

Por dentro falta sabão.

Naquele muro, vi o último quarteto desse longo poema

- Nem sempre uma linda cara

Traduz encanto no mundo

Há mil fontes d'agua clara

Cheias de lodo no fundo.

