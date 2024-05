Círculos virtuosos de profissionalismo militar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os recentes conflitos na Ucrânia e Faixa de Gaza despertaram lideranças de muitos países do torpor do "fim da história". E elas bradaram aos pacifistas: é a guerra estúpidos, preparemo-nos para ela.

Mesmo antes, cenários estudados por essas nações vinham sendo reavaliados, induzindo investimentos governamentais de peso com o poder bélico.

Diante da conjuntura internacional, será inevitável o desaparecimento do material de emprego militar das "prateleiras" dos seus fabricantes. É a velha lei da oferta e da procura.

Infelizmente, a indústria de defesa no Brasil não vem recebendo a atenção necessária dos governos, o que a impede de capacitar-se para fornecer às Forças Armadas os equipamentos exigidos que sustentem um combate moderno.

Para compreensão do quadro atual, um sobrevoo nos últimos 40 anos de nossa história, mostrando os sucessos e os fracassos de decisões políticas em prol da defesa nacional.

Durante o governo do Presidente José Sarney, meados da década de 1980, o General de Exército Leônidas Pires Gonçalves, então Ministro do Exército, liderou um movimento de atualização do Exército Brasileiro alcunhado de projeto FT-90.

Foi um avanço na capacidade de dissuasão do país, já que o Estado brasileiro precisava modernizar seu poder militar diante dos desafios que surgiam no pós-guerra fria.

A iniciativa promoveu, dentre outras capacidades, a aviação do Exército, a guerra eletrônica, o novo ciclo de blindados, o desenvolvimento de lançadores de foguetes.

Na década seguinte, a criação do Ministério da Defesa foi saudada como um amadurecimento do país na condução das relações entre "O Soldado e o Estado".

Contudo, a restrição orçamentária, prioridade dos governos de turno, atrasou ou inviabilizou a conclusão de alguns projetos da FT-90.

O alvorecer do século 21 trouxe mudanças. As novas lideranças perceberam que o fortalecimento do profissionalismo na caserna - antídoto contra desvios de função - deveria estar casado com o reaparelhamento das Forças.

Importantes contratos de aquisição e desenvolvimento de material militar foram assinados, que redundaram na compra dos caças Gripen, na construção do submarino de propulsão nuclear e na implantação do Comando de Defesa Cibernética.

Nesse mesmo período, sabendo que o crescimento do poder militar de um Estado gera frisson até mesmo em parceiros, o Brasil promoveu uma comunicação transparente de suas intenções nas áreas de defesa.

Documentos como a Política Nacional de Defesa (PND), a Estratégia Nacional de Defesa (END) e o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) foram elaborados e estão disponíveis para consulta.

A END definiu áreas estratégicas prioritárias, cabendo a responsabilidade pela atividade nuclear à Marinha do Brasil, a defesa cibernética ao Exército Brasileiro e o setor aeroespacial à Força Aérea Brasileira.

Em processo ciclotímico que gerava instabilidade no planejamento das Forças, o descaso das lideranças políticas com as ferramentas de defesa da Pátria fez-se mais uma vez presente na década de 2010.

Historicamente, os responsáveis por orçamentar a pasta ministerial de defesa hesitam em atendê-la nas suas demandas. Não percebem, contudo, que esse comportamento enfraquece o país para conflitos vindouros.

Mesmo com as dificuldades citadas, as estruturas militares que pensam defesa não estão paradas.

Um exemplo, o Estado-Maior do Exército (EME) trabalhou no Conceito Operacional do Exército Brasileiro (COEB), regulando seus estudos para o ano de 2040. A proposta, denominada FORÇA 40, descortina cenários, indicando modificações na forma do Exército Brasileiro combater no futuro.

No documento de conclusão, o EME propõe ajustar a concepção estratégica e o consequente desdobramento das forças no território nacional, atualizar ou promover novas doutrinas de emprego, adquirir ou desenvolver capacidade militar e instruir os recursos humanos para o novo modo de fazer a guerra.

É momento de as lideranças convergirem seus interesses políticos com os interesses estratégicos e operacionais das Forças Armadas, assegurando soberania plena ao país. É mesquinharia colocar o singular do indivíduo à frente do plural da sociedade.

Sim, somos alvo de cobiça! Destaco o ex-Chefe do Estado-Maior do Exército, Gen Fernando Soares, em discurso por ocasião de sua despedida do serviço ativo:

- Muitos, na sociedade brasileira, acreditam que o nosso País não sofrerá ameaças de outras nações. Estão errados. No futuro não distante, forças inimigas baterão à nossa porta, ameaçando, exigindo e pressionando. A única vacina para esse mal é sermos fortes o suficiente para impor medo e respeito, dissuadindo-os de intenções maléficas e mantendo a paz no seio do Povo Brasileiro.

Se não estivermos prontos, seremos presas fáceis para nações antagônicas e até para grupos não estatais.

Por fim, círculos virtuosos de profissionalismo militar se formam a partir de decisões políticas assentadas no respeito genuíno às Forças Armadas. Um virtuosismo, aliás, que a todos interessa.

Otávio Santana do Rêgo Barros, general de Divisão da Reserva