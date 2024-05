A revolução digital na Defensoria Pública de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No limiar do século XXI, a justiça brasileira enfrenta desafios, sem precedentes, no tocante à garantia do seu amplo acesso, um direito fundamental consagrado pela Constituição Federal de 1988.

Em um esforço para superar tais desafios, a Defensoria Pública de Pernambuco emergiu como vanguarda na incorporação de soluções tecnológicas para ampliar e facilitar essa acessibilidade constitucional.

Nesse desiderato, a Instituição, através da criação do Núcleo Digital, vinculado à Subdefensoria Cível e Criminal do Interior, reflete um esforço monumental e inovador para democratizar e efetivar o referido direito básico.

O Núcleo Digital fora criado pela Resolução N° 05/2022 do Conselho Superior, e representa um marco na história da Defensoria Pública de Pernambuco. Composto por duas unidades digitais — Cível e Criminal —, o Núcleo não apenas facilita a gestão de demandas urgentes e processuais, mas também garante a celeridade e eficiência processual através do uso intensivo da tecnologia.

A iniciativa almeja alcançar comarcas previamente desassistidas por unidades defensoriais, cobrindo um vazio crucial no acesso à justiça. O papel da tecnologia, nesse sentido, mostra-se fundamental.

A Defensoria Pública, ao adotar ferramentas digitais como aplicativos, plataformas online e sistemas processuais eletrônicos, promove uma verdadeira transformação na maneira como a assistência jurídica, integral e gratuita, é fornecida à população.

Esse movimento é parte de uma tendência global de digitalização dos serviços jurídicos, mas se destaca, sobretudo, pela sua capacidade de atender as necessidades específicas da população pernambucana, especialmente daquelas pessoas em situação de vulnerabilidade e hipervulnerabilidade.

Para além de ampliar o acesso à Ordem Constitucional Jurídica Justa, o Núcleo Digital atua como um laboratório de inovação dentro da Defensoria, ao analisar indicadores, definir metas e elaborar ações estratégicas, ele contribui significativamente para uma gestão mais transparente, eficiente, democrática, baseada nos pilares da governança e accountability.

Saliente-se que, essas atividades estão ancoradas no Planejamento Estratégico da Instituição, recorte temporal 2023/2027, evidenciando o compromisso da Defensoria Pública com a melhoria contínua e a adaptabilidade as novas demandas sociais e tecnológicas.

Neste diapasão, a implementação do Núcleo Digital pela Defensoria Pública de Pernambuco não é apenas uma resposta aos desafios impostos pela sociedade hodierna, mas também um compromisso com a promoção da cidadania e a inclusão das pessoas.

No contexto, ao unir tecnologia e justiça social, a Defensoria não só redefine as fronteiras do possível no campo jurídico, mas também reafirma seu papel imprescindível na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Portanto, o futuro dos Órgãos que compõem o Sistema de Justiça no nosso estado, passa pela inovação e pelo uso continuo da tecnologia da informação, e o Núcleo Digital é, indubitavelmente, protagonista dessa transformação, como instrumento de utilização dos seus serviços pela sociedade.

Clodoaldo Battista, subdefensor Público-Geral do Estado