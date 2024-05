A maternidade como alvo de políticas públicas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No Brasil, o mês de maio tem, entre outros marcos sociais, a celebração do dia das mães. Para além dos enfoques comerciais que a data inspira, algumas reflexões importantes emergem, entre elas as demandas por políticas públicas para o exercício da maternidade, encarado não como um projeto individual, e sim como um papel decisivo para o equilíbrio social.

O debate sobre a maternidade tem como um dos vieses a conciliação entre trabalho remunerado e família, considerando aspectos como apoio à primeira infância, o acesso ao mercado de trabalho, a ascensão profissional, a geração de renda e, mais recentemente, a economia do cuidado.

Algo importante a ser observado é que o refinamento das políticas públicas com foco na maternidade deve considerar as diversas formas de composição familiar, inclusive aquela chefiada por uma mulher e seus filhos (monoparentais), sobretudo abarcando as que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

O percurso histórico para o reconhecimento dos direitos das famílias monoparentais demonstra que não se trata de um processo trivial, mas de um caminho de enfrentamento político árduo. Uma evidência disso é que, apenas em 1962, com a promulgação da Lei nº. 4.121, a mulher se tornou civilmente capaz, ou seja, foram reconhecidos direitos iguais aos do marido na governança familiar. A legislação também modificou os regimes de bens e guarda dos filhos, retirou a necessidade de autorização do marido para que a esposa exercesse atividade laborativa e a propriedade dos bens adquiridos com o fruto do seu trabalho.

A Constituição da República de 1988 (e suas emendas) foi um marco importante para que a família recebesse uma regulamentação de Direito Público, normatizando a celebração gratuita do casamento civil para todos, a extensão da proteção estatal à união estável e à família monoparental, a igualdade dos cônjuges em direitos e deveres, a facilitação do divórcio e a eliminação de quaisquer distinções entre filhos biológicos, extraconjugais ou adotivos.

Dados da PNAD de 2022 mostram que existem no Brasil 75 milhões de núcleos familiares, dos quais 51% têm liderança feminina, o correspondente a 38,1 milhões de domicílios. Desse número, 34% eram arranjos formados por casais com filhos, 29% monoparentais com filhos, 15% de casais sem filhos e outros 15% de famílias unipessoais. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que 12 milhões de mães criam seus filhos sozinhas, sendo mais de 64% vivendo abaixo da linha da pobreza.

Já aprovado no Senado e em tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto de Lei 3717/21 assegura, por 20 anos, uma série de benefícios para as mães solo (aquelas que cuidam da casa e dos filhos sozinhas). Entre as medidas previstas na Lei dos Direitos da Mãe Solo estão o pagamento em dobro de benefícios, a prioridade em creches, cotas de contratação em grandes empresas (100 ou mais empregados), licença-maternidade de 180 dias e subsídio no transporte urbano.

A maternidade, tão poeticamente celebrada, deve ser alvo preferencial de governos e legisladores, para que questões históricas sejam reparadas, com políticas que proporcionem autonomia das pessoas, mobilidade social e fortalecimento de vínculos familiares.

Priscila Lapa, jornalista e doutora em Ciência Política.