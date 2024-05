O respeito às prerrogativas fortalece a confiança na Justiça!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Atualmente, mormente nos adequamos à advocacia 5.0, com diversos projetos para possibilitar o fortalecimento da advocacia, a garantia de direitos e o acesso à justiça, findamos por esbarrar em uma temática que deve ser analisada com o cuidado necessário para não prejudicar qualquer desses pilares: o horário de funcionamento do Tribunal de Justiça de Pernambuco e o efetivo atendimento à advocacia. As recentes portarias do TJPE alteram o horário de expediente dos órgãos e unidades judiciárias para o horário das 8h às 14h nos dias úteis, fato esse que pode representar um obstáculo para a previsão constitucional de que a atividade jurisdicional seja ininterrupta, caso não haja o real funcionamento de um plantão.

A mudança traz à tona uma questão que já vinha sendo observada com preocupação pela OAB-PE: a necessidade de um efetivo plantão judicial durante os dias úteis. A mudança de horário certamente foi tomada com base em uma série de considerações, mas é inegável que suscitou desafios significativos para a comunidade jurídica e para aqueles que dependem do sistema judiciário.

Isso porque, a partir do novo ato normativo (Resolução do TJPE nº 532/2024), observa-se que pode haver a interrupção na prestação jurisdicional por um período de 18 horas, caso o "balcão virtual para casos de natureza urgentíssima" no período compreendido entre 14h e 19h, não funcione de forma efetiva como um plantão judicial, apto a garantir a necessária prestação jurisdicional, durante os dias úteis, o que coloca pode colocar em xeque a capacidade de resposta do sistema em situações emergenciais e comprometer o acesso à justiça para muitos cidadãos e cidadãs.

A OAB-PE, como um órgão representativo de toda a sociedade, tem competências legais e uma delas é garantir o acesso à justiça e o livre exercício da advocacia, com defesa intransigente das prerrogativas profissionais, no seu aspecto material e mais amplo.

Pontua-se ainda que desde abril de 2022 a OAB-PE vem instando ao TJPE a instituição de plantões judiciários também nos dias úteis, conforme estabelece a resolução n° 71/2009 do CNJ. Além disso, outra questão que tem sido objeto de preocupação é a dificuldade de atendimento nos plantões judiciários durante os finais de semana e feriados, o que pode prejudicar as prerrogativas da advocacia. Isso se deve ao fato de que por vezes o único canal de comunicação entre a advocacia e o órgão jurisdicional plantonista é o e-mail institucional, o que tem se mostrado insuficiente para atender às necessidades da advocacia, impedindo o contato direto com o julgador.

Conscientes deste cenário e sem prejuízo do canal aberto que temos com o TJPE, a OAB-PE acionou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para garantir o cumprimento daquilo que prevê a Constituição Federal. De acordo com Nelson Mandela, "Sempre parece impossível, até que seja feito". Assim, a OAB-PE estará sempre atenta a defesa da advocacia e da sociedade, com a valorização e respeito da advocacia como um todo, que é indispensável para a manutenção do Estado de Democracia de Direito. A redução do horário de expediente, com a consequente dificuldade de atendimento nos dias úteis, pode acarretar sérios prejuízos tanto para o jurisdicionado quanto para a advocacia.

Diante dessa realidade, torna-se não apenas necessário, mas urgente, o restabelecimento do horário de funcionamento regular e a imediata implementação do plantão judiciário durante os dias úteis. Essas medidas são essenciais para garantir que o acesso à justiça não seja comprometido e que os direitos dos cidadãos sejam preservados.

Garantir as prerrogativas da advocacia é um dos caminhos essenciais para restaurar a confiança na Justiça. Importante ainda pontuar que a OAB-PE possui um Núcleo estadual de defesa das prerrogativas, coordenado pelo Diretor Carlos Barros, além da Comissão de Defesa das prerrogativas presidida por Yuri Herculano, bem como um Núcleo de defesa das prerrogativas da mulher advogada, com a querida Tássia Perruci.

A advocacia, guardiã dos direitos e garantias individuais, está pronta para assumir um papel de destaque na revitalização do sistema jurídico, na reconstrução da confiança da população e no fortalecimento dos alicerces democráticos. No entanto, para que esse esforço seja eficaz, o respeito irrestrito às nossas prerrogativas é elemento inegociável. Somente com uma advocacia fortalecida e protegida em suas prerrogativas fundamentais podemos aspirar a uma justiça verdadeira e acessível para todas e todos.

Ingrid Zanella Andrade Campos, vice-presidente no exercício da presidência da OAB-PE